Wraca sprawa zatruć denaturatem w województwie śląskim. Do szpitala w Sosnowcu trafiły dwie dwie osoby, które piły alkohol. To mężczyźni w wieku 32 i 42 lat. Do pierwszych zatruć doszło dwa miesiące temu. W Śląskiem z tego powodu zmarło 18 osób.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, dwie osoby zatrute denaturatem w woj. śląskim to mieszkańcy Dąbrowy Górniczej. Ich stan jest bardzo ciężki, decydujące będą najbliższe doby. Mężczyźni mają problemy z oddychaniem i krążeniem, znajdują się na oddziale toksykologicznym. Policja zajęła 48 butelek zatrutego denaturatu Skażoną partię denaturatu sprzedano w jednym z dąbrowskich sklepów. W mieszkaniu, gdzie przebywali mężczyźni, znaleziono do połowy opróżnioną butelkę alkoholu. O sprzedaży skażonego denaturatu policja dowiedziała się od anonimowego informatora. Policjanci sprawdzili to miejsce razem z pracownikami sanepidu. Okazało się, że denaturat pochodzi najprawdopodobniej z niebezpiecznej partii denaturatu, o której informowaliśmy w minionych tygodniach. Ze sklepu zabrano 48 butelek. Denaturat został skierowany do badań. Niedługo po kontroli okazało się, że dwaj mężczyźni, którzy właśnie w tym sklepie mieli kupić denaturat, z objawami zatrucia metanolem trafili do szpitala. Śledztwo w sprawie zatruć denaturatem prowadzi już Prokuratura Okręgowa w Katowicach, która przejęła prowadzone wcześniej postępowania w Katowicach, Bytomiu i Chorzowie. Do tej pory potwierdzono zgony 18 osób. Sekcje zwłok i specjalistyczne badania wykazały, że przyczyną śmierci było zatrucie metanolem. Seria zatruć metanolem Zatrucia denaturatem zaczęły się pod koniec marca. Jak informowaliśmy w kwietniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Krakowie nakazał natychmiastowe wycofanie z obrotu całej partii denaturatu wyprodukowanego 2 marca. Było w niej 27 270 półlitrowych butelek. Prawie 91 proc. tej partii - 19 095 opakowań - pozostało w magazynie producenta. 8 175 sztuk sprzedano jednemu odbiorcy. Sanepid podkreśla, że denaturat jest produktem chemicznym i nie jest przeznaczony do spożycia. Zawiera barwniki, substancje pomocnicze i środki skażające, w tym metanol, który jest silną trucizną. Picie lub wdychanie metanolu grozi śmiercią lub poważnym kalectwem: spożycie 8-10 gramów powoduje ślepotę, a 12-20 gramów śmierć. Zobacz również: Wycofano prawie 18 tys. butelek denaturatu z wysoką zawartością metanolu

Opracowanie: Paweł Kmiecik