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Kierowca miejskiego autobusu nie pomógł ofiarom wypadku

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 21 lipca (16:35)

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ postawiła kierowcy autobusu miejskiego zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i nieudzielenia pomocy pokrzywdzonym w wypadku, do którego doszło na przejeździe kolejowym. Ofiarom wypadku groziło bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Kierowca miejskiego autobusu nie pomógł ofiarom wypadku
Zderzenie pociągu z samochodem na przejeździe kolejowym w Częstochowie. Fot. PKP PLK /materiały udostępnione

Do niebezpiecznego wypadku doszło 20 czerwca na przejeździe drogowo-kolejowym łączącym ul. Główną z ul. Mała Warszawka w Częstochowie. Kierujący Oplem, mimo migających czerwonych świateł sygnalizacji, ruszył i wjechał na tory wprost pod pociąg towarowy. 19-letni kierowca nadal jest w szpitalu, 16-letni pasażer niedawno wrócił do domu.

Kierowca autobusu odjechał

Ze śledztwa dotyczącego wypadku prokuratura wyłączyła do odrębnego prowadzenia materiały w sprawie 47-letniego kierowcy autobusu miejskiego, który nadjechał za Oplem.

Według prokuratora do popełnienia przestępstwa doszło poprzez dojeżdżanie przez kierowcę autobusu na niewielką odległość do samochodu marki Opel i oddalenie się z miejsca zdarzenia bez udzielenia pomocy poszkodowanym – poinformował we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie prok. Tomasz Ozimek.

PKP PLK opublikowało film z wypadku

Na filmie opublikowanym przez PKP PLK kilka dni po wypadku widać, że Opel zatrzymał się przed skrętem, ale już za sygnalizatorem z migającymi na czerwono światłami. Potem za Oplem pojawił się miejski autobus. Nie miał on zamiaru skręcać na przejazd, lecz jechać prosto, bo autobusy korzystają z bocznej jezdni ul. Głównej, ponieważ przy niej ulokowano przystanek. Kierowca autobusu podjechał bardzo blisko Opla, po chwili auto osobowe ruszyło, zwalniając autobusowi przejazd, wprost pod nadjeżdżający pociąg.

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Kierowca nie przyznaje się do winy, został zawieszony

Przesłuchany przez prokuratora podejrzany kierowca autobusu nie przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa i odmówił składania wyjaśnień. 

Prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, 5 tys. zł poręczenia majątkowego i zawieszenia w wykonywaniu zawodu kierowcy autobusu. 

Zarzucane mu przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności do ośmiu lat. 

 

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: PKP PLK

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