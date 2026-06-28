RMF24

Pilna interwencja straży miejskiej w Katowicach. W piątek rano strażnicy zostali zaalarmowani, że na pomoście nad stawem Maroko na Osiedlu Tysiąclecia jest krokodyl. Cała akcja miała niespodziewany finał.

Siejący postrach krokodyl okazał się gumową zabawką, zdj. Straż Miejska w Katowicach

Siejący postrach krokodyl okazał się gumową zabawką, zdj. Straż Miejska w Katowicach / Shutterstock

„Na pomoście leży krokodyl!”

Na pomoście od strony ulicy Piastów leży krokodyl! – takie zgłoszenie tuż przed 8 rano postawiło na nogi katowickich strażników miejskich.

Zgłaszająca kobieta podczas spaceru z psem zauważyła na deskach pomostu nad stawem Maroko na Osiedlu Tysiąclecia około 50-centymetrowego, egzotycznego gada. Jak relacjonowała, zwierzę się poruszało.

„Właścicielka czworonoga natychmiast wycofała się na bezpieczną odległość i zaalarmowała strażników, dołączając zdjęcie tajemniczej bestii” – relacjonuje Straż Miejska w Katowicach.

„Napięcie opadło”

Na miejsce wysłano patrol. „Strażnicy z pełną ostrożnością podeszli do pomostu… Gdy funkcjonariusze zbliżyli się do „drapieżnika”, napięcie nagle opadło, a na ich twarzach pojawił się uśmiech” – opisują strażnicy.

Egzotyczny potwór okazał się być gumową zabawką. „Ruchy, które zaniepokoiły zgłaszającą, były najpewniej sprawką porannych podmuchów wiatru” – dodaje straż miejska.