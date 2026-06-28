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Krokodyl na osiedlu w Katowicach? Pilna akcja służb nad stawem Maroko

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 28 czerwca (12:59) Aktualizacja: Dzisiaj, 28 czerwca (13:16)

Pilna interwencja straży miejskiej w Katowicach. W piątek rano strażnicy zostali zaalarmowani, że na pomoście nad stawem Maroko na Osiedlu Tysiąclecia jest krokodyl. Cała akcja miała niespodziewany finał.

Krokodyl na osiedlu w Katowicach? Pilna akcja służb nad stawem Maroko
Siejący postrach krokodyl okazał się gumową zabawką, zdj. Straż Miejska w Katowicach /Shutterstock
  • W Katowicach straż miejska otrzymała zgłoszenie o krokodylu na pomoście nad stawem Maroko na Osiedlu Tysiąclecia.
  • Zgłaszająca kobieta zauważyła około 50-centymetrowego gada, który poruszał się na pomoście podczas spaceru z psem.
  • Po przybyciu na miejsce okazało się, że „krokodyl” to gumowa zabawka.

„Na pomoście leży krokodyl!”

Na pomoście od strony ulicy Piastów leży krokodyl! – takie zgłoszenie tuż przed 8 rano postawiło na nogi katowickich strażników miejskich. 

Zgłaszająca kobieta podczas spaceru z psem zauważyła na deskach pomostu nad stawem Maroko na Osiedlu Tysiąclecia około 50-centymetrowego, egzotycznego gada. Jak relacjonowała, zwierzę się poruszało.

„Właścicielka czworonoga natychmiast wycofała się na bezpieczną odległość i zaalarmowała strażników, dołączając zdjęcie tajemniczej bestii” – relacjonuje Straż Miejska w Katowicach.

„Napięcie opadło”

Na miejsce wysłano patrol. „Strażnicy z pełną ostrożnością podeszli do pomostu… Gdy funkcjonariusze zbliżyli się do „drapieżnika”, napięcie nagle opadło, a na ich twarzach pojawił się uśmiech” – opisują strażnicy.

Egzotyczny potwór okazał się być gumową zabawką. „Ruchy, które zaniepokoiły zgłaszającą, były najpewniej sprawką porannych podmuchów wiatru” – dodaje straż miejska.

Tagi: Katowice krokodyl

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