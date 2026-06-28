„Na pomoście leży krokodyl!”
Na pomoście od strony ulicy Piastów leży krokodyl! – takie zgłoszenie tuż przed 8 rano postawiło na nogi katowickich strażników miejskich.
Zgłaszająca kobieta podczas spaceru z psem zauważyła na deskach pomostu nad stawem Maroko na Osiedlu Tysiąclecia około 50-centymetrowego, egzotycznego gada. Jak relacjonowała, zwierzę się poruszało.
„Właścicielka czworonoga natychmiast wycofała się na bezpieczną odległość i zaalarmowała strażników, dołączając zdjęcie tajemniczej bestii” – relacjonuje Straż Miejska w Katowicach.
„Napięcie opadło”
Na miejsce wysłano patrol. „Strażnicy z pełną ostrożnością podeszli do pomostu… Gdy funkcjonariusze zbliżyli się do „drapieżnika”, napięcie nagle opadło, a na ich twarzach pojawił się uśmiech” – opisują strażnicy.
Egzotyczny potwór okazał się być gumową zabawką. „Ruchy, które zaniepokoiły zgłaszającą, były najpewniej sprawką porannych podmuchów wiatru” – dodaje straż miejska.