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Jego bajki pokochały dzieci z całego świata. Janosch nie żyje

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 4 listopada (11:05)

W wieku 95 lat zmarł Horst Eckert - pisarz i ilustrator tłumaczonych na wiele języków książek dla dzieci. Był znany pod pseudonimem Janosch.

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Jego bajki pokochały dzieci z całego świata. Janosch nie żyje
Janosch na zdj. z 2010 r. (fot. Roland Weihrauch) /PAP/DPA

Horst Eckert urodził się 11 marca 1931 r. w Zabrzu. Choć jego rodzice czuli się Niemcami, przez władze byli traktowani jako Polacy. 

Janosch dorastał wśród górnośląskiego lumpenproletariatu, terroryzowany w domu przez ojca – pijaka, zaś w szkole przez kolegów, którzy zazdrościli mu nieco lepszej niż ich własna sytuacji materialnej.

W 1946 r. wyjechał z rodziną do Oldenburga w Dolnej Saksonii. a potem na długo związał się z Monachium, gdzie zadebiutował ilustrując bajki, a potem jako autor serii opowieści o Misiu i Tygrysku. Pierwsza z nich to „Ach, jak cudowna jest Panama”. 

 

W 1970 r. w Niemczech ukazała się książka Eckerta „Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny”, opisująca losy mieszkańców Górnego Śląska w latach 30., 40. i 50. ub. wieku.

W 1980 r. Janosch porzucił Niemcy i zamieszkał początkowo na Ibizie, a ostatecznie na Teneryfie. 

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Książki Janoscha zostały przetłumaczone na 40 języków. 


Źródło: RMF24/PAP

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