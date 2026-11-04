Jego bajki pokochały dzieci z całego świata. Janosch nie żyje

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W wieku 95 lat zmarł Horst Eckert - pisarz i ilustrator tłumaczonych na wiele języków książek dla dzieci. Był znany pod pseudonimem Janosch.

Horst Eckert urodził się 11 marca 1931 r. w Zabrzu. Choć jego rodzice czuli się Niemcami, przez władze byli traktowani jako Polacy.

Janosch dorastał wśród górnośląskiego lumpenproletariatu, terroryzowany w domu przez ojca – pijaka, zaś w szkole przez kolegów, którzy zazdrościli mu nieco lepszej niż ich własna sytuacji materialnej.

W 1946 r. wyjechał z rodziną do Oldenburga w Dolnej Saksonii. a potem na długo związał się z Monachium, gdzie zadebiutował ilustrując bajki, a potem jako autor serii opowieści o Misiu i Tygrysku. Pierwsza z nich to „Ach, jak cudowna jest Panama”.

Janosch w czasie wizyty w Opolu, zdj. z 2007 r. (fot. Krzysztof Świderski) / PAP

W 1970 r. w Niemczech ukazała się książka Eckerta „Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny”, opisująca losy mieszkańców Górnego Śląska w latach 30., 40. i 50. ub. wieku.

W 1980 r. Janosch porzucił Niemcy i zamieszkał początkowo na Ibizie, a ostatecznie na Teneryfie.

Książki Janoscha zostały przetłumaczone na 40 języków.