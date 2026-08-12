Jechał zygzakiem, pił piwo za kierownicą. Szokujące zachowanie kierowcy autobusu

RMF24

Na pół roku więzienia został skazany 63-letni obywatel Azerbejdżanu, który po pijanemu prowadził autobus miejski w Rudzie Śląskiej. Wyrok sądu zapadł w trybie przyspieszonym.

Sygnał o dziwnym zachowaniu kierowcy autobusu miejskiego linii 23 dotarł do policji w niedzielę po godz. 22. Świadek relacjonował, że jedzie on zygzakiem i zjeżdża na pobocze. Pojazd zatrzymano na ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej.

Badanie wykazało, że kierowca autobusu miał 2,75 promila alkoholu w organizmie. To 63-letni obywatel Azerbejdżanu, który mieszka w Bytomiu i przebywa legalnie w Polsce.

Jak ustalili policjanci, kierowca zaczął pracę przed 14:00. Od razu po rozpoczęciu kursu, przewożąc pasażerów podczas kilkugodzinnej trasy, otwierał i wypijał kolejne puszki z piwem - opisuje Martyna Szeja, rzeczniczka policji w Rudzie Śląskiej.

Sprawą zajął się w trybie przyspieszonym Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej. 63-latek został skazany na pół roku więzienia, otrzymał też 6-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna na wpłacić 10 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Na rzecz Skarbu Państwa musi zapłacić nawiązkę w kwocie 10 tys. zł.

Wyrok dla kierowcy to nie koniec sprawy. Policja sprawdza, czy mężczyzna zgodnie z przepisami wymienił zagraniczne prawo jazdy na polskie po upływie pół roku stałego pobytu na terytorium Polski.