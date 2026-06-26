Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Nowe informacje o sprawcy

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19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju jest sprawcą czwartkowego ataku nożem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju - ustaliła śląska reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Mężczyzna zranił dwie pacjentki, pielęgniarkę i lekarza. Został obezwładniony przez ordynatora oddziału i zatrzymany przez policję. Motyw jego działania wciąż pozostaje nieznany. Stan poszkodowanych lekarze określili jako stabilny, choć w przypadku trzech osób - poważny.

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Do dramatycznych wydarzeń doszło w czwartek około godz. 18.00. Napastnik wszedł do szpitala z nożem i zaatakował najpierw dwie pacjentki, a następnie pielęgniarkę oraz lekarza.

Jak przekazała rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju asp. szt. Halina Semik w rozmowie z reporterką RMF FM Anną Kropaczek, zatrzymany to 19-letni mieszkaniec miasta.

Policjanci zatrzymali agresywnego 19-letniego Jastrzębianina. Mężczyzna nie był wcześniej karany za przestępstwa kryminalne - powiedziała rzeczniczka.

Na pytanie, czy mężczyzna był spokrewniony z kimś przebywającym w szpitalu, rzeczniczka odpowiedziała: Nie posiadamy informacji, aby ktoś w szpitalu przebywał z jego rodziny.

Dodała również: Mężczyzna przebywa obecnie w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych naszej jednostki. Pytana, czy 19-latek był trzeźwy lub pod wpływem środków odurzających, podkreśliła, że „na chwilę obecną nie może przekazać takich informacji”.

Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju

Policja w czwartek po godz. 18.00 otrzymała zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny, który w jednej z placówek medycznych na terenie miasta miał zaatakować pacjentów oraz personel ostrym narzędziem. Policjanci zatrzymali sprawcę.

Jak przekazały władze szpitala, napastnika obezwładnił ordynator oddziału, który przytrzymał go do czasu przyjazdu policji. Ordynator oddziału własnym ciałem go obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu policji – powiedział dyrektor szpitala.

Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Artur Ploch podkreślił, że jego kolega zapobiegł jeszcze większej tragedii. Z informacji, które otrzymałem od świadków zdarzenia, na pewno uratował bezpośrednio życie jednemu ze swoich kolegów, doktorowi z anestezji oraz pozostałym pacjentom – powiedział.

W ataku poszkodowane zostały cztery osoby – lekarz, pielęgniarka oraz dwie pacjentki. Ordynator Artur Ploch przekazał szczegóły obrażeń. Najlżej ranna jest pielęgniarka – ma obrażenia kończyny górnej. Trzy inne osoby mają rany kłute klatki piersiowej, jedna osoba ma również rany szyi, jedna osoba była zaopatrywana w warunkach bloku operacyjnego – poinformował.

Podczas wieczornej konferencji prasowej dodał, że troje najciężej rannych – lekarz i dwie pacjentki – znajduje się w stanie poważnym, ale stabilnym. Ewentualne zmiany, co do sposobu leczenia, będą podejmowane po jutrzejszych badaniach diagnostycznych - dodał.

Ordynator przekazał również, że napastnik użył noża. Rodziny poszkodowanych zostały powiadomione - szpital zapewnił im również wsparcie psychologiczne.

Na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające wyjaśnić dokładne okoliczności zdarzenia. Motyw działania 19-latka pozostaje nieznany.

Ministerstwo Zdrowia: Monitorujemy sytuację

Po ataku oświadczenie wydało Ministerstwo Zdrowia, zapewniając o gotowości do udzielenia wszelkiego niezbędnego wsparcia.

„Ministerstwo Zdrowia i śląski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia pozostaje w stałym kontakcie z urzędem wojewódzkim, dyrekcją szpitala oraz właściwymi służbami. Na bieżąco monitorujemy sytuację i jesteśmy gotowi zapewnić wszelkie niezbędne wsparcie” – przekazał resort.

Ministerstwo poinformowało również, że do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju udała się dyrektor śląskiego oddziału NFZ Katarzyna Adamek.