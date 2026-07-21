Jarmark U Babci Anny powraca do Nikiszowca. Wielkie święto tradycji, smaków i włoskiego klimatu już 26 lipca

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Już w najbliższą niedzielę, 26 lipca, Nikiszowiec zamieni się w tętniące życiem centrum śląskich tradycji i włoskiego dolce vita. Jarmark U Babci Anny, od lat towarzyszący odpustowi parafialnemu przy kościele św. Anny, ponownie zaprosi mieszkańców Katowic i gości do wspólnego świętowania. Na odwiedzających czeka ponad 180 stoisk z rękodziełem, lokalnymi przysmakami, atrakcje muzyczne oraz wyjątkowa atmosfera, która co roku przyciąga tłumy do tej historycznej dzielnicy.

Nikiszowiec gotowy na święto

Jarmark U Babci Anny to wydarzenie, które od blisko dwóch dekad wpisuje się w kalendarz letnich atrakcji Katowic. Organizowany równolegle z odpustem parafialnym w kościele św. Anny, jarmark od lat stanowi okazję do wspólnego świętowania i pielęgnowania lokalnych tradycji. Nikiszowiec, znany z niepowtarzalnego klimatu i zabytkowej zabudowy, w tym dniu staje się miejscem spotkań mieszkańców oraz gości z całego regionu.

Tegoroczna edycja imprezy przebiegać będzie pod znakiem włoskiego dolce vita. Organizatorzy zachęcają, by niedzielę spędzić bez pośpiechu, w atmosferze beztroski i wakacyjnego luzu. Jarmark, zajmujący rynek oraz przyległe ulice Nikiszowca, stanie się przestrzenią dla rodzinnych spacerów, spotkań z przyjaciółmi i odkrywania smaków oraz rękodzieła.

Bogactwo stoisk i smaków

Na odwiedzających czeka aż 180 starannie wyselekcjonowanych stoisk. To właśnie tutaj będzie można znaleźć wyjątkowe, autentyczne rękodzieło, spróbować dań lokalnej kuchni oraz innych kulinarnych specjałów, a także zaopatrzyć się w domowe przetwory i wyroby spożywcze. Jarmark słynie z szerokiego wyboru produktów, które zadowolą nawet najbardziej wymagających smakoszy i miłośników tradycji.

Nie zabraknie również stoisk z pamiątkami, biżuterią, tekstyliami czy oryginalnymi dekoracjami. To doskonała okazja, by wesprzeć lokalnych twórców i znaleźć coś wyjątkowego na letnie dni.

Włoskie inspiracje i muzyczne atrakcje

plakat jarmarku w Katowicach Nikiszowcu / materiały udostępnione

Organizatorzy zadbali o bogaty program artystyczny, który w tym roku inspirowany jest włoską kulturą i stylem życia. Już od rana na rynku rozbrzmiewać będzie muzyka w stylu dolce vita, wprowadzająca uczestników w wakacyjny nastrój.

W południe, podczas „włoskiej godziny”, będzie można wziąć udział w rozmówkach śląsko-włoskich na żywo oraz konkursie wiedzy o kulturze Włoch i dolce vita. Na zwycięzców czeka atrakcyjna nagroda – kurs języka włoskiego w szkole Belle Parole w Nikiszowcu.

W programie nie zabraknie również występów zespołów muzycznych. Na scenie pojawi się Orkiestra „Wieczorek”, a także odbędą się sety muzyczne z winyli z lat 70. i 80., miksowane przez Sergiusza Rudnika. Dla miłośników bluesa przygotowano koncert Wojtka Nędzy.

Atrakcje dla całej rodziny

Na uczestników czeka nie tylko bogaty program artystyczny, ale także możliwość wysłania wakacyjnej kartki z Nikiszowca. W niedzielę wyjątkowo czynny będzie oddział Poczty Polskiej, gdzie będzie można skorzystać z okolicznościowego stempla przygotowanego specjalnie z okazji Jarmarku U Babci Anny.

Impreza skierowana jest do całych rodzin – zarówno najmłodsi, jak i starsi znajdą tu coś dla siebie. Spacer po historycznych uliczkach Nikiszowca, degustacja lokalnych przysmaków i udział w konkursach to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na gości.