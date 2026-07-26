Jarmark U Babci Anny na Nikiszowcu powrócił. Święto tradycji i smaków

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Nikiszowiec ponownie stał się centrum śląskich tradycji i włoskiego dolce vita. Trwa tam Jarmark U Babci Anny, który od lat towarzyszy odpustowi parafialnemu przy kościele św. Anny. Mieszkańcy i goście wspólnie świętują w wyjątkowej atmosferze.

Jarmark U Babci Anny potrwa do godz. 20. Na odwiedzających czeka aż 180 stoisk z rękodziełem, lokalnymi przysmakami i oryginalnymi pamiątkami.

Jarmark słynie z szerokiego wyboru produktów, które zadowolą nawet najbardziej wymagających smakoszy i miłośników tradycji – podkreślają organizatorzy.

W tym roku impreza przebiega pod znakiem włoskiego dolce vita, zachęcając do spędzenia niedzieli w beztroskiej, wakacyjnej atmosferze.

Muzyka, konkursy i wyjątkowe atrakcje

Program artystyczny inspirowany jest włoską kulturą. Już od rana na rynku rozbrzmiewa muzyka w stylu dolce vita.

Rodzinne atrakcje i pocztówka z Nikiszowca

Jarmark to wydarzenie dla całych rodzin. Spacer po historycznych uliczkach, degustacja lokalnych przysmaków i udział w konkursach to tylko część atrakcji.

Dodatkowo, będzie można wysłać wakacyjną kartkę z Nikiszowca z okolicznościowym stemplem Poczty Polskiej.

Materiały prasowe / materiały udostępnione

Na jarmark można dojechać specjalnymi autobusami komunikacji miejskiej.