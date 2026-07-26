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Jarmark U Babci Anny na Nikiszowcu powrócił. Święto tradycji i smaków

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 26 lipca (12:36)

Nikiszowiec ponownie stał się centrum śląskich tradycji i włoskiego dolce vita. Trwa tam Jarmark U Babci Anny, który od lat towarzyszy odpustowi parafialnemu przy kościele św. Anny. Mieszkańcy i goście wspólnie świętują w wyjątkowej atmosferze.

Jarmark U Babci Anny na Nikiszowcu powrócił. Święto tradycji i smaków
Fot. Rafał Roguski /materiały prasowe

 

Jarmark U Babci Anny potrwa do godz. 20. Na odwiedzających czeka aż 180 stoisk z rękodziełem, lokalnymi przysmakami i oryginalnymi pamiątkami. 

Jarmark słynie z szerokiego wyboru produktów, które zadowolą nawet najbardziej wymagających smakoszy i miłośników tradycji – podkreślają organizatorzy. 

W tym roku impreza przebiega pod znakiem włoskiego dolce vita, zachęcając do spędzenia niedzieli w beztroskiej, wakacyjnej atmosferze.

Muzyka, konkursy i wyjątkowe atrakcje

Program artystyczny inspirowany jest włoską kulturą. Już od rana na rynku rozbrzmiewa muzyka w stylu dolce vita. 

 

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Rodzinne atrakcje i pocztówka z Nikiszowca

Jarmark to wydarzenie dla całych rodzin. Spacer po historycznych uliczkach, degustacja lokalnych przysmaków i udział w konkursach to tylko część atrakcji. 

Dodatkowo, będzie można wysłać wakacyjną kartkę z Nikiszowca z okolicznościowym stemplem Poczty Polskiej.

 

Na jarmark można dojechać specjalnymi autobusami komunikacji miejskiej.

 

Źródło: RMF24/PAP

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