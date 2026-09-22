Handlował narkotykami, wpadł w ręce służb. Grozi mu nawet 20 lat więzienia

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Policjanci z Bielska zatrzymali podejrzanego o przygotowywanie do dystrybucji narkotyków w Polsce oraz za granicą 42-letniego mężczyznę. Rzecznik bielskiej policji podkom. Sławomir Kocur poinformował, że śledczy przejęli 7 kg różnych substancji. Mężczyzna trafił do aresztu.

Z kolei rzecznik bielskiej prokuratury okręgowej Małgorzata Moś-Brachowska zapowiedziała, że nie jest to finał sprawy. Podkreśliła, że „organy ścigania podejmują działania zmierzające do ustalenia innych osób zaangażowanych w przestępczy proceder”.

Ustalenia śledczych

Prokurator Moś-Brachowska powiedziała, że śledczy wpadli na ślad mężczyzny pod koniec lipca. W trakcie rutynowej kontroli paczek nadawanych w firmach kurierskich policjanci znaleźli siedem przesyłek, w których były poporcjowane znaczne ilości substancji chemicznych, m.in. NEP, mefedron i Alfa-PVP. Idąc tym tropem, dotarli do 42-latka i znaleźli miejsca magazynowania narkotyków.

Rzecznik bielskiej komendy miejskiej podkom. Sławomir Kocur powiedział, że mężczyzna „miał zajmować się przygotowywaniem narkotyków do dalszej dystrybucji, również poza granicami Polski”. W trakcie przeszukań policjanci zabezpieczyli około 7 kg różnego rodzaju środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym marihuanę i dopalacze. Ich czarnorynkową wartość oszacowano na 300 tys. zł – oznajmił.

Śledczy znaleźli także gotowe paczki zawierające niedozwolone substancje. Wszystko wskazuje na to, że był to zorganizowany sposób przygotowywania narkotyków do wysyłkowej dystrybucji – wskazał.

Zatrzymany usłyszał zarzuty

Prokuratura postawiła 42-latkowi zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków oraz próby ich dostarczenia do odbiorców w Polsce i w innych krajach UE. Mężczyzna się nie przyznał. Śledczy wystąpili o tymczasowy areszt dla niego. Sąd przychylił się do tego wniosku.

Podkom. Kocur poinformował, że mężczyźnie grożą surowe kary. Za usiłowanie sprzedaży narkotyków w krajach Unii Europejskiej można spędzić w więzieniu 20 lat.