Makabryczne odkrycie w miejscowości Gruszewnia niedaleko Kłobucka w woj. śląskim. Kobieta znalazła w domu jednorodzinnym dwa ciała. Wszystko wskazuje na to, że 70-letnia kobieta i jej 48-letnia córka zostały zamordowane - informuje śląska policja. Trwają poszukiwania zabójcy.

Poszukiwania zabójcy matki i córki we wsi Gruszewnia. Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

"Policjanci i strażacy przeczesują okolice. Zaangażowani są m.in. przewodnicy z psami tropiącymi, do poszukiwań wykorzystywany jest także dron" - podkreśla rzeczniczka śląskiej policji, młodszy inspektor Aleksandra Nowara.



Kobiety mieszkały razem. Ostatnio widziano je w minioną sobotę, wtedy też kontaktowały się z rodziną. Później już nie dały znaku życia. Gdy we wtorek po południu bliscy postanowili sprawdzić, dlaczego kobiety się nie odzywają, odkryli ciało młodszej z nich. Później okazało się, że nie żyje także jej 70-letnia matka.

Sprawca poszukiwany

Policja nie informuje, w jaki sposób zginęły ofiary. Czas i przyczynę śmierci wyjaśni sekcja zwłok. Wszczęto śledztwo, nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Częstochowie. Na miejscu zabezpieczono ślady, wskazujące, że do śmierci obu kobiet przyczyniły się osoby trzecie.



Dla dobra śledztwa policjanci nie podają na razie, czy poszukiwana jest konkretna osoba. "Najprawdopodobniej doszło do zabójstwa" - potwierdziła mł. insp. Aleksandra Nowara.



Policjantów z Kłobucka w poszukiwaniach zabójcy wspierają m.in. z funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz z katowickiego Oddziału Prewencji. W przeczesywaniu terenu uczestniczą także strażacy z pobliskich ochotniczych jednostek.



Policja apeluje o kontakt do wszystkich, którzy mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności zabójstwa oraz przyczynić się do ujęcia sprawcy zbrodni.





Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.