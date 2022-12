13-miesięczne dziecko i jego ojciec trafili do szpitala w Częstochowie po tym, jak wczoraj spadła na nich bryła lodu - informuje „Dziennik Zachodni”. Do wypadku doszło przed wejściem do czteropiętrowego bloku przy al. Armii Krajowej w Częstochowie. Dziecko i ojciec mają urazy głowy.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP Kiedy mężczyzna wyszedł z dzieckiem z bloku już poza daszek znajdujący się nad wyjściem z klatki schodowej spadła na niego bryła lodu - relacjonowała "Dziennikowi Zachodniemu" Sabina Chyra-Giereś z częstochowskiej policji. Bryla lodu uderzyła w 34-latka. Mężczyzna ma uraz głowy. Trafił do szpitala na badania. Także dziecko zostało tam zabrane. Okazało się, że również ono ma uraz głowy. Gazeta informuje, że zarządca budynku został powiadomiony o sprawie. Administrator odgrodził miejsce zdarzenia. Straż pożarna usunęła znajdujący się w tym miejscu lód. Sprawą będzie zajmowała się częstochowska policja. Kto odpowiada za odśnieżanie dachu? Obowiązkiem właścicieli i zarządców budynków jest odśnieżanie dachów i chodników. Reguluje to art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: 2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Jeśli właściciel lub zarządca budynku nie dopilnuje odśnieżenia dachu, zostanie ukarany mandatem, a nawet może trafić na rok do więzienia. Mandat wysokości do 500 zł wystawia straż miejska lub inspektor nadzoru budowlanego. Jeśli pojawi się podejrzenie, że przez zaniechanie budynek jest w złym stanie technicznym, inspektor może skierować sprawę do sądu. Za nieodśnieżony dach mandat ma prawo wystawić również policja, jego wysokość wynosi wtedy do 1000 zł. Jeśli właściciel lub zarządca budynku odmówi przyjęcia mandatu, sprawa trafi do sądu, a wtedy wysokość kary może wzrosnąć nawet do 5 tys. zł. Zobacz również: ​Kto odpowiada za odśnieżanie dachu? Kary za łamanie przepisów Czy każdy może odśnieżyć dach? Przepisy regulują również, kto może dach odśnieżyć. Osoba taka musi mieć aktualne szkolenie bhp w tym zakresie i ważne badania lekarskie, dopuszczające do pracy na wysokości. Pracownik odśnieżający dach musi mieć też zapewnione szelki wraz z linką bezpieczeństwa, kask i specjalne obuwie. Odśnieżający dach muszą oznaczyć strefy niebezpieczne, gdzie mogą spadać masy zrzucanego śniegu. Taka strefa powinna mieć szerokość 1/10 wysokości budynku, ale nie mniej niż 6 metrów. Szczegółowe informacje dotyczące odśnieżania dachów udostępniła Państwowa Inspekcja Pracy. Kto ma obowiązek usuwać sople? Usuwanie sopli jest obowiązkiem właścicieli i administratorów budynków. W niektórych sytuacjach usuwaniem sopli mogą zająć się strażacy, jednak wyłącznie wtedy, gdy znajdują się one na budynku użyteczności publicznej. Wówczas straż pożarna usuwa sople lub nawisy śnieżne znajdujące się nad wejściem do budynku, a pozostały teren zabezpieczają do czasu przyjazdu zajmującej się tym firmy. Widząc zwisające z dachu sople, powinniśmy zgłosić to administratorowi budynku. Jeśli nie mamy takiej możliwości, możemy poinformować straż miejską lub policję. Służby mogą wystawić właścicielowi lub zarządcy budynku mandat za zaniedbanie wysokości od 20 do nawet 500 zł. Właściciel lub zarządca odpowiadają również za szkody wyrządzone przez spadający z dachu lód lub śnieg. W takiej sytuacji mogą ponieść konsekwencje na podstawie art. 415 kodeksu cywilnego: "Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia". Zobacz również: Nawet 500 zł mandatu za sople zwisające z dachu Ubezpieczenie OC chroni spółdzielnie? Niektóre ze spółdzielni mieszkaniowych decydują się na wykupienie ubezpieczenia OC na wypadek upadku sopli i śniegu na ludzi czy samochody. Ubezpieczenie nie zwalnia jednak z obowiązku usunięcia sopli i śniegu z dachów budynków. Jeżeli do szkody doszło przez zaniedbanie zarządcy, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty pieniędzy. Za szkodę zarządca odpowiada nawet jeśli oczyszczanie dachu zleci firmie zewnętrznej. Wtedy może zostać pociągnięty do odpowiedzialności na podstawie art. 429 kodeksu cywilnego: "Kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności". Zobacz również: Śmiertelny upadek na chodniku w Warszawie. Prokuratura wszczęła śledztwo