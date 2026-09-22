Groziła urzędnikom i zaatakowała pracownicę MOPS-u. Agresywna 47-latka trafiła za kraty

RMF24

Mieszkanka Poręby w województwie śląskim została tymczasowo aresztowana na dwa miesiące po serii agresywnych incydentów w siedzibie miejscowego ośrodka pomocy społecznej. Kobieta wielokrotnie groziła urzędnikom, a także dopuściła się ataku na jedną z pracownic.

Groźby i atak w ośrodku pomocy społecznej

Do pierwszego poważnego incydentu doszło miesiąc temu. Kobieta zaatakowała, znieważyła i uderzyła pracownicę MOPS-u. W związku z tym zdarzeniem została objęta policyjnym dozorem. Niestety, to nie powstrzymało jej przed kolejnymi agresywnymi zachowaniami.

Kobieta wkrótce potem groziła kolejnemu pracownikowi ośrodka. Mężczyzna zdecydował się zgłosić sprawę na policję. Jednak to nie był koniec problemów.

Złamanie zakazu i kolejne groźby

Kobieta ponownie pojawiła się w siedzibie MOPS-u, łamiąc zakaz zbliżania się do wcześniej zaatakowanej urzędniczki. Tym razem groziła jej, trzymając w ręce kamień. Doszło także do uszkodzenia drzwi do jadłodzielni, gdzie przechowywana jest żywność.

Powstrzymał ją jeden z pracowników urzędu, a na miejsce wezwano policję.

Agresywna 47-latka trafiła do aresztu/Fot. Śląska policja

Ze względu na eskalację agresywnych zachowań, sąd zdecydował o zastosowaniu wobec mieszkanki Poręby tymczasowego aresztowania na dwa miesiące.