Górnicy masowo rezygnują z pracy w Polskiej Grupie Górniczej

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Coraz więcej górników decyduje się na odejście z Polskiej Grupy Górniczej. Z dobrowolnych form rozstania z firmą skorzystało już ponad 3 300 osób. Najczęściej wybieraną opcją jest urlop górniczy, a liczba rezygnujących stale rośnie.

Górnicy rezygnują z pracy w Polskiej Grupie Górniczej. Do tej pory z dobrowolnych odejść skorzystało tam już ponad 3 300 osób.

Jaką formę odejścia wybierają górnicy?

Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, zdecydowanie przeważają odejścia na urlopy górnicze. Z tej formy skorzystało już ponad 2 300 osób. Biorących jednorazowe odprawy jest prawie 3 razy mniej. Natomiast z odpraw dla pracowników zakładów przeróbczych skorzystało już ponad 170 pracowników.

Tylko w ciągu dwóch ostatnich miesięcy wakacyjnych liczba górników, którzy zdecydowali się na urlopy, wzrosła o ponad pół tysiąca. W tym samym czasie liczba osób wybierających odprawy zwiększyła się o nieco ponad 130.

Plany redukcji zatrudnienia w PGG

Zgodnie z planem, w tym roku zatrudnienie w Polskiej Grupie Górniczej ma się zmniejszyć o 4 300 osób. Z tej liczby ponad 3,5 tysiąca pracowników ma skorzystać z dobrowolnych odejść, natomiast pozostali przejdą na emerytury.