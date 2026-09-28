Gigantyczny pożar na DK88. 216 beczek z niebezpiecznym odpadem stanęło w ogniu

RMF24

W poniedziałkowe przedpołudnie na drodze krajowej nr 88 w pobliżu węzła Kleszczów spłonęła naczepa przewożąca 216 beczek z odpadem po myciu fosforu. Na miejscu interweniowało siedem zastępów straży pożarnej, a droga od zjazdu z autostrady A4 wciąż pozostaje zablokowana w obu kierunkach.

Do groźnego zdarzenia na drodze krajowej nr 88 doszło około godziny 10:30, nieopodal zjazdu na autostradę A4. Ogień objął naczepę ciężarówki, która przewoziła materiał niebezpieczny – 216 beczek z odpadem po myciu fosforu. Jak poinformowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, sytuacja była poważna, a na miejsce natychmiast skierowano siedem zastępów strażaków.

W sieci pojawiły się nagrania z miejsca zdarzenia, na których widać potężny słup jasnego dymu unoszący się nad drogą. Akcja gaśnicza była trudna ze względu na specyfikę przewożonego ładunku.

Droga zablokowana, służby w akcji

Jak przekazał st. kpt. Damian Dudek, rzecznik gliwickiej straży pożarnej, pożar został już opanowany i ugaszony, jednak droga krajowa nr 88 na wysokości Kleszczowa wciąż pozostaje nieprzejezdna w obu kierunkach. Strażacy prowadzą działania związane z usuwaniem skutków pożaru, w tym zmywanie jezdni z pozostałości niebezpiecznych substancji.

Na miejscu pracują także inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ, którzy pobierają próbki do badań. Małgorzata Zielonka z WIOŚ w Katowicach podkreśla, że badania są niezbędne, by ocenić ewentualne zagrożenie dla środowiska.

Autostrada A4 przejezdna

Utrudnienia dotyczą wyłącznie drogi krajowej nr 88. Policja uspokaja, że autostrada A4 jest w pełni przejezdna w obu kierunkach.