Niezależnie od wyniku dwumeczu z FC Kopenhaga, Raków Częstochowa będzie grał w europejskich pucharach. Do rozstrzygnięcia pozostaje tylko jedna kwestia: czy będzie to faza grupowa Ligi Mistrzów, czy Ligi Europy. Pierwsze spotkanie z ekipą piętnastokrotnych mistrzów Danii na stadionie w Sosnowcu. Zapraszamy do śledzenia wyniku na żywo!

Piłkarze Rakowa Częstochowa / Waldemar Deska / PAP Raków Częstochowa: Vladan Kovačević - Milan Rundić, Adnan Kovacevic, Bogdan Racovitan - Jean Carlos (23. Deian Sorescu), Gustav Berggren, Giannis Papanikolaou, Fran Tudor - Marcin Cebula, Fabian Piasecki, Vladyslav Kochergin.



FC Kopenhaga: Kamil Grabara - Birger Meling, Kevin Diks, Denis Vavro, Elias Jelert - Diogo Goncalves, Rasmus Falk, Viktor Claesson - Mohamed Elyounoussi, Jordan Larsson, Roony Bardghji.



Sędzia: Irfan Peljto (Bośnia i Hercegowina). Początek spotkania to spokojne "badanie się" obu drużyn. W siódmej minucie zza pola karnego strzelał Fabian Piasecki, ale Kamil Grabara udanie interweniował. Niestety, dwie minuty później goście wyszli na prowadzenie. Duńczycy łatwo przedostali się w pole karne Rakowa, strzał oddał Mohamed Elyounoussi i piłka po odbiciu się od Bogdana Racovițana wpadła do bramki. Pierwszy raz w tych eliminacjach częstochowianie musieli gonić wynik. To był tylko początek problemów podopiecznych Dawida Szwargi. W 22. minucie z powodu kontuzji boisko musiał opuścić Jean Carlos. W jego miejsce wszedł Deian Sorescu. Po straconej bramce częstochowianie ruszyli do ataku, ale niewiele z tego wynikało. W 25. minucie nieporadność obrońców Kopenhagi próbował wykorzystać Piasecki, ale piłka po jego uderzeniu przeleciała nad poprzeczką. W 39. minucie piłka zatrzepotała w siatce Kopenhagi. Z prawej strony dośrodkowywał Fran Tudor, wysoko zawieszoną piłkę przed bramkę zgrał Milan Rundić i Grabarę uderzeniem głową pokonał Giannis Papanikolaou. Okazało się jednak, że częstochowianie byli na spalonym i po wideoweryfikacji arbiter anulował gola. Zobacz również: Manchester City bez Guardioli. Trener musiał przejść operację

