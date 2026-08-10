RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Działalność porodówki w Wodzisławiu Śląskim zawieszona

Opracowanie: Publikacja: Wczoraj, 10 sierpnia (19:42)

W poniedziałek 10 sierpnia zawieszona została działalność porodówki w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim. Zabrakło tam obsady lekarskiej.

Działalność porodówki w Wodzisławiu Śląskim zawieszona
Działalność porodówki w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim została zawieszona, zdj. ilustracyjne /Shutterstock
  • W poniedziałek 10 sierpnia zawieszono działalność porodówki w Wodzisławiu Śląskim.
  • Dokąd mają kierować się ciężarne kobiety? O tym w naszym artykule.
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Ciężarne kobiety mają kierować się do szpitali wojewódzkich w Rybniku i w Jastrzębiu-Zdroju albo do szpitala rejonowego w Raciborzu - informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek.

Działalność porodówki w Wodzisławiu Śląskim zawieszona jest do końca października

Oddział funkcjonuje bez zmian w zakresie ginekologii. Jednocześnie szpital poszukuje specjalistów ginekologii i położnictwa. 

To kolejna porodówka w Śląskiem z problemami. Rok temu z powodu trudnej sytuacji finansowej szpitala i spadku liczby urodzeń zlikwidowany został oddział położniczy w Żorach. Zamknięta została także porodówka w szpitalu w Pyskowicach po połączeniu ze szpitalem w Knurowie.


Źródło: RMF24
Tagi: wodzisław śląski porodówka
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: