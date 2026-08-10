RMF24

W poniedziałek 10 sierpnia zawieszona została działalność porodówki w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim. Zabrakło tam obsady lekarskiej.

Ciężarne kobiety mają kierować się do szpitali wojewódzkich w Rybniku i w Jastrzębiu-Zdroju albo do szpitala rejonowego w Raciborzu - informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek.

Działalność porodówki w Wodzisławiu Śląskim zawieszona jest do końca października.

Oddział funkcjonuje bez zmian w zakresie ginekologii. Jednocześnie szpital poszukuje specjalistów ginekologii i położnictwa.

To kolejna porodówka w Śląskiem z problemami. Rok temu z powodu trudnej sytuacji finansowej szpitala i spadku liczby urodzeń zlikwidowany został oddział położniczy w Żorach. Zamknięta została także porodówka w szpitalu w Pyskowicach po połączeniu ze szpitalem w Knurowie.