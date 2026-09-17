Dwie osoby zatrzymane w sprawie awarii kolejowej na Śląsku. Prokuratura wszczęła śledztwo

RMF24

Prokuratura Rejonowa Katowice Południe wszczęła śledztwo w sprawie poważnej awarii systemu sterowania ruchem kolejowym, do której doszło w środę w Katowicach. W związku ze sprawą zatrzymano dwóch mężczyzn. Skutki incydentu odczuli pasażerowie setek pociągów.

W czwartek Prokuratura Rejonowa Katowice Południe poinformowała o wszczęciu śledztwa dotyczącego środowej awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Katowice.

Jak przekazał zastępca prokuratora rejonowego, prok. Dawid Szulik, zatrzymano dwóch obywateli Polski w wieku 50 lat, którzy mogą mieć związek ze sprawą.

Czynności z zatrzymanymi zostaną przeprowadzone w piątek – zapowiedział prokurator Szulik.

Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, pierwszego z mężczyzn zatrzymano wczoraj wieczorem, drugiego dziś rano.

Podejrzenie zamachu na infrastrukturę

Śledztwo prowadzone jest pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury, zgodnie z art. 254a Kodeksu karnego. Zatrzymani byli już wcześniej karani za przestępstwa przeciwko mieniu.

Za zarzucany czyn grozi im od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Skutki awarii: Setki opóźnionych i odwołanych pociągów

W wyniku środowej awarii urządzeń SRK (systemu sterowania ruchem kolejowym) ruch na stacji Katowice został całkowicie wstrzymany od godziny 3:00 do 5:00 rano.

Do godziny 11:00 pociągi kursowały z dużymi ograniczeniami. W efekcie aż 649 pociągów zostało opóźnionych na łączną sumę ponad 13 tysięcy minut, czyli 21 godzin. Odwołano 76 pociągów, z czego 44 na całej trasie, a 32 na części trasy.

Na czas problemów na kolei w regionie wprowadzono wzajemne honorowanie biletów przewoźników kolejowych między Katowicami a Bielskiem-Białą, Tarnowskimi Górami, Zawierciem, Mysłowicami i Gliwicami.

Bilety Kolei Śląskich były też honorowane w sieci komunikacji miejskiej Transport GZM na całym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.