Dwaj 16-latkowie w rękach ABW. W tle materiały o zamachach

RMF24

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy współpracy z policjantami z Sosnowca i Będzina zatrzymała dwóch 16-latków. Oboje kontaktowali się ze środowiskami neonazistowskimi, rasistowskimi i antysemickimi. Na urządzeniach jednego z nich znaleziono materiały o zamachach terrorystycznych czy masowych zabójstwach.

Pierwszy z zatrzymanych to Kacper K., który był aktywny na Telegramie, Discordzie i kontaktował się z osobami związanymi ze środowiskami neonazistowskimi i ekstremistycznymi.

Według wstępnych ustaleń służb, na urządzeniach, z których korzystał Kacper K. znaleziono materiały o charakterze neonazistowskim, rasistowskim i antysemickim. „Wśród zgromadzonych treści znalazły się również materiały dotyczące zamachów terrorystycznych, masowych zabójstw i tzw. samotnych strzelców” – podaje ABW. Policjanci i funkcjonariusze Agencji zatrzymali go 13 września.

Chciał sprzedać przedmioty z symboliką III Rzeszy

Trzy dni później zatrzymano Witkora Ś. To nastolatek, który kontaktował się z Kacprem K. i proponował mu sprzedaż przedmiotów z symboliką III Rzeszy. Funkcjonował też w tym samych grupach internetowych, co jego równolatek.

Wiktor Ś. trafił do Policyjnej Izby Dziecka, a Kacper K. trzy najbliższe miesiące spędzi w schronisku dla nieletnich.

Funkcjonariusze ABW dalej analizują kontakty nastolatków. „Celem jest ustalenie, w jaki sposób przebiegał proces radykalizacji i czy uczestniczyły w nim inne osoby. Radykalizacja nie zaczyna się od zamachu. Zaczyna się znacznie wcześniej – od treści, kontaktów i środowiska, które mogą prowadzić do realnego zagrożenia. Rolą ABW jest rozpoznawać takie procesy, zanim przerodzą się w działanie” – podkreśla Agencja.