W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach mają zapaść decyzje, czy wznowione zostaną poszukiwania drona, którego wczoraj po południu zauważyła załoga samolotu podchodzącego do lądowania na lotnisku w Pyrzowicach w Śląskiem. Wczoraj maszyna była poszukiwana w powiecie myszkowskim.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Wstępnie to powiat myszkowski, a dokładnie dzielnicę Myszkowa Mrzygłód wytypowano jako miejsce, w którym dron został zauważony przez załogę samolotu. Wizz Air leciał z holenderskiego Eindhoven do katowickiego portu w Pyrzowicach.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że samolot był na wysokości 1200 metrów, a dron 50 metrów niżej. Maszyna z pasażerami bezpiecznie wylądowała.

Poszukiwania drona trwały do wieczora. Policja nie znalazła ani urządzenia, ani jego operatora.

Dron typu quadrocopter pojawił się w przestrzeni objętej zakazem lotów.

20 kilometrów przed drogą startową

Załoga samolotu z Eindhoven do Pyrzowic będąc nad Myszkowem-Mrzygłodem, w linii prostej 20 kilometrów przed drogą startową lotniska Katowice, zgłosiła, że lecąc na wysokości ok. 1200 metrów, ok. 50 metrów pod maszyną przeleciał duży dron - quadrocopter. Zgłoszenie zostało wysłane, gdy samolot znajdował się na częstotliwości zbliżania (czyli jeszcze nie na częstotliwości lotniskowej wieży).

Maszyna linii Wizz Air zbliżała się wówczas do pozycji ustabilizowania przed podejściem do pasa katowickiego lotniska.

W tego typu sytuacjach kontrolerzy ruchu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, którzy otrzymują informację, zgłaszają ją do zarządcy lotniska, czyli - w tym wypadku - Katowice Airport. Lotnisko ma z kolei ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia policji, straży granicznej i wewnętrznej służby ochrony lotniska.

Jak zapewnił Piotr Adamczyk z Katowice Airport, powiadomienie to nastąpiło natychmiast. Jednocześnie zaangażowane instytucje, wśród nich PAŻP, zgłaszają sytuację w systemie zgłaszania zdarzeń lotniczych. Następnie sprawa trafia do Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Poniedziałkowy incydent i następujące po nim działania potwierdziła również rzeczniczka PAŻP Rusłana Krzemińska.

Drugi taki incydent

To drugi w ostatnich dniach tak groźny incydent - do wcześniejszego doszło w sobotę na warszawskim Okęciu.

Jak wynika z nagrania z wieży, do którego dotarł tvn24.pl, jako pierwsza drona zauważyła załoga podchodzącego do lądowania samolotu z Poznania. Dron miał przelecieć ok. 30 metrów nad lądującą maszyną.

Chwilę później do lądowania podchodził samolot LOT-u z Wrocławia. Także jego załoga, ostrzeżona przez kontrolera lotów, potwierdziła obecność drona niedaleko samolotu. Dron miał być wielkości szybowca.

Sprawą zajmują się już Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych i Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wyjaśnia ją też specjalna komisja powołana przez Polskie Linie Lotnicze LOT.