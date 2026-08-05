Dramatyczna akcja ratunkowa na Sole. Nastolatkowie odcięci od brzegu

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Dramatyczne chwile nad rzeką Sołą w Hecznarowicach (woj. śląskie). Pięciu nastolatków zostało odciętych od brzegu po nagłym wzroście poziomu wody. Na miejsce natychmiast ruszyli śląscy strażacy i policjanci. Dzięki sprawnej akcji i wykorzystaniu nowoczesnej technologii, młodzi ludzie po trzech godzinach zostali bezpiecznie ewakuowani.

Śląscy strażacy i policjanci uratowali pięciu nastolatków w trakcie nocnej akcji na Sole w Hecznarowicach

Śląscy strażacy i policjanci uratowali pięciu nastolatków w trakcie nocnej akcji na Sole w Hecznarowicach / Straż pożarna

Śląscy strażacy i policjanci uratowali pięciu nastolatków (w wieku od 17 do 19 lat) w trakcie nocnej akcji na Sole w Hecznarowicach ( woj. śląskie).

Młodzi ludzie zostali odcięci od brzegu po nagłym wzroście poziomu wody w rzece. Po trzech godzinach zostali bezpiecznie ewakuowani. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Strażacy otrzymali późnym wieczorem zgłoszenie o pięciu osobach, które po gwałtownym wzroście poziomu wody utknęły z dala od brzegu. Trzy znajdowały się na wyspie, dwie kolejne na półwyspie po przeciwnej stronie rzeki – powiedziała rzecznik bielskich strażaków bryg. Patrycja Pokrzywa.

Kluczową rolę w akcji odegrał dron z kamerą termowizyjną. Oświetlał miejsce, w którym znajdowali się uwięzieni, zapewniając ratownikom stały podgląd sytuacji.

Komunikaty przekazywano za pośrednictwem zamontowanego głośnika.

Operator drona przez cały czas utrzymywał kontakt wzrokowy z nastolatkami, na bieżąco przekazując kierującemu akcją informacje o ich położeniu i sytuacji – powiedziała rzeczniczka bielskich strażaków.

Po zakończeniu akcji nastolatkowie wrócili do domów. Uczestniczyło w niej w sumie 23 strażaków zawodowych i ochotników oraz policjanci.

Hecznarowice położone są poniżej tak zwanej kaskady Soły. Jest to system trzech głównych stopni wodnych: w Tresnej, Porąbce i Czańcu, który chroni region przed powodzią, wytwarza prąd we współpracy z elektrownią szczytowo-pompową Żar, a także dostarcza wodę pitną.