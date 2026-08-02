Downhillowa Formuła 1 w Szczyrku za nami. Kto okazał się najlepszy?

RMF24

Szczyrk po raz pierwszy stał się areną zmagań najlepszych zawodników kolarstwa górskiego w Europie. Podczas zawodów iXS European Downhill Cup, które obyły się w ten weekend najlepszy okazał się Francuz Ian Guionnet. Polak Jan Pająk zajął 12. lokatę.

To już 19. sezon iXS European Downhill Cup – kultowej serii, która od lat jest trampoliną do światowej kariery. To właśnie tutaj swoje pierwsze kroki stawiali zawodnicy, którzy dziś walczą o najwyższe laury na globie.

IXS Cup słynie z technicznych tras, widowiskowych przejazdów oraz atmosfery, która przyciąga zarówno zawodników, jak i rzesze kibiców.

Nie inaczej było w Szczyrku, który w ten weekend po raz pierwszy stał się areną zmagań dla sportowców - na jednej z najbardziej wymagających tras w Polsce zmierzyli się najlepsi specjaliści downhillu, gwarantując emocje na najwyższym poziomie.

Najlepszy okazał się Francuz Ian Guionnet, który pokonał trasę w czasie 02:47.593. Tuż za nim uplasował się jego rodak Mylann Falquet, który stracił do lidera 00:02.084. Na trzecim miejscu znalazł się Matthew Luke Williamson z Wielkiej Brytanii z czasem 02:50.788.

Jedyny Polak w stawce - Jan Pająk - zajął 12. miejsce z czasem 02:54.591.

Downhill to jedna z ekstremalnych odmian kolarstwa górskiego, polegająca na indywidualnym zjeździe rowerem na czas po stromych, naturalnych stokach. Ścieżki zjazdowe są często bardzo wąskie, kamieniste czy poprzecinane wystającymi korzeniami. Nierzadko są też urozmaicone uskokami o różnej wysokości (dropami). Nie bez powodu nazywany jest „Formułą 1” w świecie rowerów.