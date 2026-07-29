Downhillowa Formuła 1 w Szczyrku – iXS Cup po raz pierwszy w Polsce

RMF24

Szczyrk po raz pierwszy stanie się areną zmagań najlepszych zawodników kolarstwa górskiego w Europie. W 2026 roku miasto będzie gospodarzem jednej z edycji prestiżowego iXS European Downhill Cup – cyklu, który od lat przyciąga światową elitę tego sportu.

Szczyrk w najbliższy weekend (31.07-02.08) stanie się stolicą europejskiego downhillu. W 2026 roku na wymagającej trasie zmierzą się najlepsi zawodnicy i zawodniczki, a kibice mogą liczyć na niezapomniane sportowe emocje.

To już 19. sezon iXS European Downhill Cup – prestiżowej serii zawodów, która od lat otwiera drzwi do światowej kariery najlepszym zawodnikom kolarstwa górskiego. To właśnie na tych trasach swoje pierwsze sukcesy odnosili sportowcy, którzy dziś walczą o najwyższe trofea na międzynarodowej arenie.

W 2026 roku Szczyrk po raz pierwszy pojawi się na mapie iXS Downhill Cup jako piąta odsłona cyklu, goszcząc czołowych riderów i najlepszych zawodników z całej Europy. Przed kibicami i fanami MTB wyjątkowe widowisko – na jednej z najbardziej wymagających tras w Polsce zmierzą się najlepsi specjaliści downhillu, gwarantując emocje na najwyższym poziomie.

Na uczestników wydarzenia czeka nie tylko rywalizacja światowej czołówki, ale także widowiskowe przejazdy pełne adrenaliny, udział zawodników z wielu krajów oraz niepowtarzalna atmosfera, którą tworzą zarówno sportowcy, jak i kibice.

To jedna z nielicznych okazji, by zobaczyć na żywo, dlaczego downhill nazywany jest „Formułą 1” w świecie rowerów – szybki, efektowny i pełen akcji. Organizatorzy zapewniają, że emocji i sportowych wrażeń nie zabraknie.

Dołącz do nas i kibicuj najlepszym! Mamy dla Was specjalne zaproszenia. Zapnij kask – będzie się działo!

PROGRAM

Piątek 31/07/2026

• 9:00-13:00 | Rejestracja zawodników

• 14:00-18:00 | Rejestracja zawodników

• 10:00-12:00 | Track Walk

• 10:00-17:00 | Strefa EXPO pod gondolą

• 12:00-18:00 | Oficjalny Trening

• 16:00-21:00 | Before Party pod gondolą

Sobota 01/08/2026

• od 08:30 | Biuro Zawodów

• 09:00-12:00 | Trening obowiązkowy

• 10:00-17:00 | Strefa EXPO pod gondolą

• 12:00-13:00 | Non-Stop Trening

• 13:00-14:00 | Top Trening

• 14:00-14:30 | Zamknięcie trasy

• od 14:30 | Przejazd kwalifikacyjny

• 16:00-21:00 | After Party na poziomie 1000 | Hala Skrzyczeńska

• 21:00 | Kino plenerowe na poziomie 1000 | Hala Skrzyczeńska

Niedziela 02/08/2026

• od 08:30 | Biuro Zawodów

• 09:00-11:00 | Trening obowiązkowy

• 10:00-17:00 | Strefa EXPO pod gondolą

• 11:00-12:00 | Top Trening

• 12:00-12:30 | Zamknięcie trasy

• od 12:30 | Finały

• 30 min. po wyścigu | Wręczenie nagród

• 14:30-20:00 | After Party pod gondolą