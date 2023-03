Przez centrum śląskiego Mikołowa między innymi poprowadzona będzie linia kolejowa dużych prędkości między Katowicami a Ostrawą. To inwestycja związana z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Spółka CPK wybrała i zaprezentowała w Katowicach wariant inwestorski. Sprawa od wielu miesięcy budzi na Śląsku ogromne emocje, bo wiąże się z wyburzeniami domów.

Demonstranci przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach, gdzie odbywa się konferencja prasowa "CPK: ogłoszenie wariantu inwestorskiego dla linii CPK Katowice - Ostrawa" / Zbigniew Meissner / PAP

Spółka CPK zaprezentowała w Katowicach wariant inwestorski planowanej linii kolejowej dużych prędkości Katowice - Ostrawa. Plany zakładają m.in. poprowadzenie nowej linii na terenie Mikołowa wzdłuż istniejącej linii kolejowej nr 140 Katowice - Rybnik, która w odrębnym projekcie programu Kolej Plus ma być rozbudowywana do dwóch torów.

Obok będzie linia Katowice - Ostrawa, która na tym odcinku, krótkim, nie będzie miała charakteru Kolei Dużych Prędkości, co jest ważne dla Mikołowa. Dopiero za Mikołowem zaczyna się odcinek kolei szybkiej - obrazowo opisywał przedstawiciel CPK Maciej Pańczak, uściślając, że prędkość projektowa szybkiego odcinka to - ze względu na ograniczenia terenowe - 250 km/h.

OK. 550 domów do wyburzenia

Wybrany wariant na obecnym etapie prac zakłada wyburzenie około 550 domów. Maciej Pańczyk mówi, że tych budynków będzie znacznie mniej.

Na terenie Mikołowa chodzi o 30 budynków mieszkalnych - tak jest, ale tylko na ten moment - zastrzegł. Uściślił, że na całym przebiegu linii wyburzenia dotyczą przede wszystkim budynków jednorodzinnych, ewentualnie większych, ale głównie dwurodzinnych.

Kiedy pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała ogłaszał w śląskim urzędzie wojewódzkim decyzję dotyczącą wyboru wariantu przebiegu linii, przed urzędem trwał protest ok. 200 mieszkańców.

To idzie przez moją nieruchomość. Jesteśmy skazani już tylko na wysiedlenie - mówił mieszkaniec Palowic, który przyjechał dziś do Katowic.

Zakładana zdolność przewozowa linii 170 w ciągu doby to 83 pary pociągów pasażerskich i 7 par towarowych. Ruch towarowy ma być dopuszczony w formie lekkiej, pociągów kontenerowych, które mniej niszczą nawierzchnię kolejową, niż ciężkie składy. Dopuszczenie to obowiązuje od granicy czeskiej do linii 169 Orzesze - Łaziska; odcinkiem północnym przez Mikołów mają jeździć tylko składy pasażerskie.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy.