„Chemik” zatrzymany pod Częstochową. Uszkodzona szyba, na miejscu policja

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Pociąg PKP Intercity „Chemik”, jadący z Katowic do Płocka, został w niedzielę wieczorem (8 listopada) zatrzymany w rejonie stacji Rudniki koło Częstochowy (Śląskie). Powodem było uszkodzenie zewnętrznej szyby w jednym z wagonów. Na miejscu interweniowała policja, a przewoźnik poinformował o odwołaniu połączenia na części trasy.

Powodem zatrzymania pociągu była uszkodzona zewnętrzna szyba w czwartym wagonie. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia i ustala, czy do pociągu mógł ktoś strzelać.

Przedstawiciele PKP Intercity wyjaśnili, że w przypadku takiego uszkodzenia konieczne jest wdrożenie odpowiednich procedur. Na miejsce wezwano techników, którzy mieli ocenić stan pojazdu i ustalić, czy może on bezpiecznie kontynuować jazdę.

Informację o zdarzeniu potwierdziła częstochowska policja w rozmowie z Wirtualną Polską. Funkcjonariusze przeprowadzili na miejscu niezbędne czynności procesowe związane z uszkodzeniem szyby. Po ich zakończeniu pociąg mógł ruszyć w dalszą drogę.

PKP Intercity odwołało część połączenia

Zdarzenie wpłynęło na realizację kursu. W oficjalnym komunikacie PKP Intercity poinformowało, że z powodu awarii taboru pociąg IC nr 4124/5 „Chemik” relacji Katowice–Płock został odwołany na odcinku Rudniki koło Częstochowy–Łódź Widzew.