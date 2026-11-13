Chcieli wymienić studzienkę wodomierzową. Ich oczom ukazał się ten widok

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Zwykłe wezwanie do dzikich zwierząt przerodziło się w niecodzienną akcję ratunkową. W jednej ze studzienek wodomierzowych na Śląsku znaleziono aż 19 padalców – beznogich jaszczurek, które szukały tam schronienia na zimę. Dzięki odpowiedzialnej postawie właściciela działki i szybkiej reakcji „Leśnego Pogotowia” z Mikołowa, wszystkie zwierzęta zostały uratowane.

Wydawało się, że to będzie rutynowa interwencja – kolejne zgłoszenie dotyczące dzikich zwierząt. Jednak to, co ratownicy zobaczyli na miejscu, przeszło ich najśmielsze oczekiwania. Na dnie głębokiej, betonowej studzienki wodomierzowej znajdowało się aż 19 padalców.

Te beznogie jaszczurki wybrały to miejsce na zimowe schronienie – chłodne, wilgotne i bezpieczne od mrozu. Niestety, pionowe ściany uniemożliwiały im wydostanie się na powierzchnię, co wiosną oznaczałoby dla nich pewną śmierć.

Padalec – nie żmija, nie wąż

Osoba odpowiedzialna za wymianę licznika była przekonana, że na dnie czają się groźne żmije. Na szczęście właściciel działki zachował zimną krew – nie próbował przepędzić zwierząt ani ich wyrzucać, lecz wezwał specjalistów z „Leśnego Pogotowia”. To postawa godna naśladowania, bo padalec to nie żmija ani wąż, lecz całkowicie niegroźna dla człowieka jaszczurka, która pomaga w ogrodzie, polując m.in. na ślimaki.

Bezpieczna zima dla padalców

Dlaczego nie można było po prostu wypuścić padalców w ogrodzie? O tej porze roku jaszczurki te powinny już być w głębokim letargu. Wyrzucenie ich na zewnątrz w niskich temperaturach zakończyłoby się ich zamarznięciem – nie zdążyłyby znaleźć nowego, bezpiecznego zimowiska.

Cała gromada trafiła więc do ośrodka „Leśnego Pogotowia” w Mikołowie, gdzie przygotowano im odpowiednie warunki do zimowego snu. Na wolność wrócą dopiero wiosną, gdy temperatura pozwoli im bezpiecznie funkcjonować.

Dwa gatunki padalców w Polsce

Mało kto wie, że w Polsce występują aż dwa gatunki padalców. Oprócz powszechnie znanego padalca zwyczajnego, badania genetyczne potwierdziły obecność padalca kolchidzkiego (Anguis colchica), którego można spotkać głównie na południowym wschodzie kraju. Różni się on m.in. układem łusek, a u wielu samców występują charakterystyczne, błękitne plamki na grzbiecie.

Leśne Pogotowie – schronienie dla dzikich zwierząt

„Leśne Pogotowie” to schronisko dla dzikich zwierząt, działające od 1993 roku w Mikołowie-Kamionce na Śląsku. Założone przez leśnika Jacka Wąsińskiego, od lat ratuje zwierzęta w potrzebie.