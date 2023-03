Jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne w zderzeniu dwóch samochodów, do którego doszło na al. Marszałkowskiej w Częstochowie. Do wypadku doszło, gdy kierowca jednego z aut zatrzymał się, by usunąć pręt, leżący na jezdni.

Tragiczny wypadek w Częstochowie / Marcin Krakowian - portal Częstochowa Dzielnica Północ / Oficer dyżurny częstochowskiej policji powiedział, że do zderzenia doszło po godz. 7 na al. Marszałkowskiej. Jak powiedziała rzeczniczka częstochowskiej komendy, asp. szt. Barbara Poznańska, kierujący peugeotem, który z dwoma pasażerami jechał w kierunku centrum, zatrzymał samochód, chcąc usunąć z jezdni przeszkodę - metalowy pręt. Kiedy wysiadł z samochodu, z całym impetem w tył peugeota wjechał kierujący Renault Kangoo, którym kierował 50-latek z Częstochowy. Na skutek tego zdarzenia trzy osoby, które jechały peugeotem zostały zabrane do szpitala. Kierowca Kangoo był reanimowany na miejscu, niestety reanimacja nie przyniosła skutku. Mężczyzna zmarł na miejscu - podała policjantka. Droga jeszcze przez co najmniej godzinę będzie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Zobacz również: Tragiczny wypadek nastolatków. Nie żyje 16-latka, 2 osoby w ciężkim stanie

