BMW wjechało w chodnik. Nie żyje 9-latek jadący na rowerze

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Nie żyje 9-letni chłopiec, którego wczoraj wieczorem potrącił kierowca BMW we wsi Kuźnica Stara w powiecie kłobuckim w woj. śląskim. Chłopiec jechał na rowerze w po chodniku w pobliżu swojego domu.

Do tragedii doszło wczoraj ok. godz. 19:30 we wsi Kuźnica Stara.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 39-letni kierujący BMW, jadąc ulicą Kolejową od strony Przystajni, na łuku drogi zjechał z jezdni na chodnik i potrącił 9-latka. Dziecko jechało na rowerze w pobliżu swojego domu.

Dziecko zmarło w szpitalu

Chłopiec w stanie ciężkim został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Niestety, policja poinformowała rano, że lekarzom nie udało się uratować 9-latka. Zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Miejsce wypadku, zdj. Policja Śląska / Policja

Badania kierowcy i pasażerów BMW

Do szpitala trafił również 39-letni kierujący. W samochodzie podróżowali także 32-letnia kobieta i 33-letni mężczyzna. Wszystkie osoby zostały zatrzymane.

Badanie na zawartość alkoholu wykazało, że kierujący oraz pasażerowie byli trzeźwi. Od kierującego i pasażerów pobrano również krew do badań na obecność narkotyków.