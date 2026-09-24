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Bielsko-Biała: Biegał nago i atakował nożem samochody. Usłyszał zarzuty i został aresztowany

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 24 września (14:26)

Bielski sąd aresztował w czwartek 31-latka, który w poniedziałek na peryferiach Bielska-Białej atakował nożem przejeżdżające samochody. Mężczyzna usłyszał zarzuty.

Bielsko-Biała: Biegał nago i atakował nożem samochody. Usłyszał zarzuty i został aresztowany
31-latek z Bielska-Białej usłyszał zarzuty i został aresztowany /Shutterstock

31-letni Krzysztof A. w poniedziałek biegał nago w rejonie ulic Cieszyńskiej i Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej i atakował przejeżdżające samochody nożem z 24-cm ostrzem. Został zatrzymany tego samego dnia po południu - poinformowała prokurator Małgorzata Moś-Brachowska.

Wskoczył na maskę jednego z samochodów i rozbił przednią szybę, czym naraził kierującą na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowiu - przekazała.

Kilku obecnych na miejscu świadków odwróciło uwagę napastnika i zdołało ewakuować kobietę z auta. Mężczyzna zaatakował jeszcze karetkę pogotowia -  uszkodzenia oszacowano na co najmniej 4,5 tys. zł.

Bielsko-Biała: 31-latek usłyszał dwa zarzuty

Policjanci z uwagi na agresywne zachowanie mężczyzny obezwładnili go przy użyciu tasera. 31-latek został przewieziony do szpitala wojewódzkiego, gdzie lekarze zajęli się m.in. jego ranami ciętymi powstałymi na skutek samookaleczeń. Następnie został on umieszczony w placówce psychiatrycznej. 

Usłyszał dwa zarzuty: uszkodzenia samochodu osobowego i narażenia kierującej nim kobiety na utratę zdrowia lub życia, a także zniszczenia karetki. Przyznał się do winy. Grozi mu pięć lat więzienia.

W czwartek bielski sąd rejonowy tymczasowo aresztował podejrzanego - najbliższe trzy miesiące spędzi on w zakładzie leczniczym.
 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Bielsko-Biała
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