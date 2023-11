"W ciągu kilku dni – i to jest naprawdę deadline – powinien pojawić się komisarz" – tak o sytuacji w Tychach mówi dotychczasowy prezydent miasta Andrzej Dziuba. Został on wybrany na senatora i tym samym zakończyła się jego kadencja prezydencka. Premier nie powołał jeszcze w mieście komisarza, który przejąłby jego obowiązki. Podobna sytuacja jest w kilkunastu miejscach w Polsce.

Tychy / Shutterstock

W tyskim samorządzie rośnie liczba spraw, które może załatwić tylko prezydent albo komisarz.

Taki najpilniejszy termin to 15 listopada - to termin ostateczny złożenia budżetu do Rady Miasta. Budżet jest przygotowany i czeka tylko na podpis osoby, która ma do tego prawo - mówi senator Andrzej Dziuba. I podkreśla, że mieszkańcy mogą bez problemu załatwiać swoje sprawy w urzędzie - magistrat w tym zakresie pracuje bez zmian.

Były prezydent Tychów podkreślił jednak, że niezrozumiałe jest zwlekanie z wyznaczeniem komisarza w mieście.

Myślę, że tu jest głównie wina premiera Mateusza Morawieckiego, który w tym natłoku obowiązków tak intensywnie szuka koalicjantów, że nie ma czasu podpisać decyzji w sprawie komisarzy - ocenia.

Jednocześnie Andrzej Dziuba ogłosił, że w przyszłorocznych wyborach na prezydenta miasta poprze swego dotychczasowego zastępcę Macieja Gramatykę.