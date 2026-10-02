Balkon runął w kamienicy w Częstochowie. Zarządca ukarany

RMF24

Sąd w Częstochowie (woj. śląskie) wydał wyrok w sprawie zarządcy kamienicy, w której ponad dwa lata temu doszło do zawalenia się balkonów. Choć w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał, zarządca budynku został ukarany grzywną w wysokości 6 tysięcy złotych.

Do katastrofy doszło ponad dwa lata temu, jednak pierwsze sygnały o złym stanie balkonów w kamienicy przy ul. Przemysłowej w Częstochowie pojawiły się znacznie wcześniej. Jak wynika z opinii biegłych, już w 2020 roku po przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że konieczna jest pilna naprawa balkonów. Mimo tych zaleceń zarządca nie podjął żadnych działań naprawczych.

Ostrzeżenia lokatorów i prowizoryczne zabezpieczenia

Sytuacja stała się jeszcze bardziej niepokojąca, gdy jedna z lokatorek mieszkania na drugim piętrze zgłosiła, że jej balkon jest pochylony i może runąć. W odpowiedzi na zgłoszenie, teren na chodniku został jedynie prowizorycznie odgrodzony, a następnie pod balkonem na pierwszym piętrze postawiono podpory.

Balkon na drugim piętrze, który był w najgorszym stanie, nie został jednak zabezpieczony.

Runął balkon, zarządca przed sądem

Wkrótce po tym balkon na pierwszym piętrze rzeczywiście runął. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale sprawa trafiła do sądu. Zarządzająca budynkiem kobieta podczas śledztwa nie przyznała się do winy. Mimo to sąd uznał ją za winną zaniedbań i wymierzył karę grzywny w wysokości 6 tysięcy złotych.

Prokurator ocenił wyrok jako słuszny i zapowiedział, że nie będzie składać apelacji.