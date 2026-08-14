Atak pseudokibiców na pizzerię w Zabrzu. Są pierwsi zatrzymani

RMF24

W środę Zabrzu doszło do szokującego ataku na kibiców Ferencvarosu Budapeszt. Zamaskowani chuligani wtargnęli do pizzerii, w której przebywali Węgrzy. Policja zatrzymała właśnie dwóch pierwszych podejrzanych – to młodzi mieszkańcy Rydułtów związani ze środowiskiem pseudokibiców Górnika Zabrze.

Zatrzymani to mieszkańcy Rydułtów w wieku 17 i 20 lat

Zatrzymani to mieszkańcy Rydułtów w wieku 17 i 20 lat / Policja

Do tego bulwersującego zdarzenia doszło w środę wieczorem przy ul. Wolności w Zabrzu. Kilkudziesięcioosobowa grupa zamaskowanych pseudokibiców zaatakowała pizzerię, w której przebywali kibice Ferencvarosu Budapeszt.

Węgrzy przyjechali do Zabrza na mecz z Górnikiem.

Napastnicy obrzucili lokal różnymi przedmiotami, wybili szyby i zdemolowali wnętrze restauracji. Goście, w obawie o swoje bezpieczeństwo, zabarykadowali się w środku.

Straty oszacowano wstępnie na 20 tysięcy złotych. Podczas ataku poszkodowany został jeden z obywateli Węgier, który próbując uciec przez płot, doznał urazu nogi.

Zatrzymani pseudokibice i zarzuty

Jak poinformowała w piątek Komenda Miejska Policji w Zabrzu, zatrzymano dwóch młodych mieszkańców Rydułtów w wieku 17 i 20 lat, powiązanych z tzw. Młodą Torcidą – grupą pseudokibiców Górnika Zabrze. Obaj usłyszeli zarzuty narażenia innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia oraz zniszczenia mienia.

Po usłyszeniu zarzutów mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Policjanci nadal prowadzą czynności w tej sprawie i nie wykluczają kolejnych zatrzymań – podkreśliła zabrzańska komenda.

Reakcja Węgrów i stanowisko władz

Mimo brutalnego ataku, żaden z 10 przesłuchanych Węgrów nie złożył zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Sprawa odbiła się jednak szerokim echem także za granicą.

„Atak na grupę kibiców Ferencvarosu jest szokujący i niedopuszczalny” - napisała na Facebooku szefowa resortu spraw zagranicznych Węgier, Anita Orban. Dodała, że omówiła sprawę z węgierskim konsulem generalnym w Krakowie.

Śledztwo w sprawie ataku trwa. Policja zapowiada dalsze działania i nie wyklucza kolejnych zatrzymań.