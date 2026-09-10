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Armatki wodne i pałki: Akcja policji podczas burdy kibiców na Śląsku

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 10 września (08:26)

Burda kibiców podczas środowych rozgrywek piłkarskiego Pucharu Polski podokręgu Rybnik w Jastrzębiu-Zdroju. Do interwencji skierowano policjantów, którzy w akcji wykorzystali m.in. armatki wodne i pałki.

Armatki wodne i pałki: Akcja policji podczas burdy kibiców na Śląsku
Zdjęcie ilustracyjne/fot. Andrzej Grygiel /PAP

Grupy kibiców rzucały w siebie racami podczas rozgrywek piłkarskiego Pucharu Polski podokręgu Rybnik w Jastrzębiu-Zdroju. Część z nich wdarła się do sektora rozdzielającego fanatyków z Jastrzębia i Rybnika.

Do akcji skierowano policyjne oddziały prewencji. Podczas interwencji funkcjonariusze używali m.in. pałek. Służby wykorzystały też armatki wodne, aby zapobiec bójce na stadionie.

Armatka wodna gasiła też murawę, która zapaliła się od rac. Śląska policja wyjaśnia okoliczności całego zdarzenia.


Źródło: RMF FM
Tagi: bójka
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