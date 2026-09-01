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Akcja policji w Gliwicach zakończona sukcesem. Odnaleziono dwójkę chłopców

Opracowanie: , Publikacja: Dzisiaj, 1 września (19:59) Aktualizacja: Dzisiaj, 1 września (22:57)

Poszukiwania 11-letniego Marcina i 12-letniego Jakuba prowadzone przez gliwicką policję zakończyły się sukcesem. Chłopcy zostali odnalezieni - przekazali funkcjonariusze we wtorek późnym wieczorem.

Akcja policji w Gliwicach zakończona sukcesem. Odnaleziono dwójkę chłopców
Zdjęcie poglądowe /Shutterstock

Chłopcy, których poszukiwała policja w Gliwicach, to wychowankowie jednego z gliwickich domów dziecka. 

Przed godz. 23 policjanci z Gliwic przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych, że 11-letni Marcin i o rok starszy Jakub odnaleźli się.

 


Źródło: RMF24
Tagi: Gliwice
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