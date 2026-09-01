Akcja policji w Gliwicach zakończona sukcesem. Odnaleziono dwójkę chłopców

Chłopcy, których poszukiwała policja w Gliwicach, to wychowankowie jednego z gliwickich domów dziecka.
Przed godz. 23 policjanci z Gliwic przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych, że 11-letni Marcin i o rok starszy Jakub odnaleźli się.
Poszukiwania 11-letniego Marcina i 12-letniego Jakuba prowadzone przez gliwicką policję zakończyły się sukcesem. Chłopcy zostali odnalezieni - przekazali funkcjonariusze we wtorek późnym wieczorem.
Chłopcy, których poszukiwała policja w Gliwicach, to wychowankowie jednego z gliwickich domów dziecka.
Przed godz. 23 policjanci z Gliwic przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych, że 11-letni Marcin i o rok starszy Jakub odnaleźli się.