Akcja policji w Gliwicach zakończona sukcesem. Odnaleziono dwójkę chłopców

RMF24

Poszukiwania 11-letniego Marcina i 12-letniego Jakuba prowadzone przez gliwicką policję zakończyły się sukcesem. Chłopcy zostali odnalezieni - przekazali funkcjonariusze we wtorek późnym wieczorem.

Chłopcy, których poszukiwała policja w Gliwicach, to wychowankowie jednego z gliwickich domów dziecka.

RCB podało statystyki utonięć. Jeden szczegół zwraca uwagę 110 osób utonęło w Polsce w czasie wakacji - podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. „Koniec wakacji nie oznacza końca czujności. Wypoczywając nad morzem, jeziorem czy rzeką, przestrzegajmy zasad bezpieczeństwa, pilnujmy dzieci i dbajmy o siebie…

Przed godz. 23 policjanci z Gliwic przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych, że 11-letni Marcin i o rok starszy Jakub odnaleźli się.