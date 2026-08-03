3 zł za dobę, 20 zł za miesiąc. W tym mieście rusza komunikacja miejska

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Mieszkańcy Lublińca (woj. śląskie) zyskali zupełnie nowy środek transportu. W poniedziałek rano oficjalnie zainaugurowano działalność Komunikacji Lublinieckiej. Na ulice wyjechały pierwsze autobusy obsługujące trzy nowo utworzone linie, a na pasażerów czekają atrakcyjne ulgi biletowe, w tym specjalne taryfy dla posiadaczy karty mieszkańca.

To historyczny dzień dla mieszkańców Lublińca. W poniedziałek rano na trasę wyjechał pierwszy autobus Komunikacji Lublinieckiej.

Jak kursują nowe linie?

Trasy o numerach 301, 302 i 303 zostały zaprojektowane tak, aby sprawnie skomunikować całe miasto. Wybrane kursy wyjeżdżają również poza granice administracyjne Lublińca, docierając do pobliskich miejscowości, takich jak Jawornica, Stolarnia czy Lipie Śląskie.

Warto zaznaczyć, że jedna z linii zapewnia dojazd do popularnego Harcerskiego Ośrodka Wypoczynkowego „Pająk”, położonego nad malowniczym jeziorem w leśnej osadzie Kokotek.

Do tej pory Lubliniec – liczący około 22 tysięcy mieszkańców – nie posiadał stałego transportu publicznego (wyjątkiem były jedynie tymczasowe kursy uruchomione na przełomie 2024 i 2025 roku z powodu remontu wiaduktu).

Współpraca samorządowa i dotacje

Uruchomienie komunikacji to efekt partnerstwa między miastem a powiatem lublinieckim oraz Związkiem Powiatowo-Gminnym „Jedźmy Razem!” z siedzibą w Myszkowie.

Jak wyjaśnił burmistrz Lublińca Edward Maniura, samodzielne pozyskanie funduszy z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych nie byłoby możliwe. Dzięki dołączeniu do Związku udało się jednak zdobyć dotację od wojewody śląskiego w wysokości 3 zł do każdego przejechanego kilometra.

Co ciekawe, burmistrz osobiście przetestował nowy system, stając się pierwszym pasażerem inauguracyjnego kursu, który ruszył o godzinie 4:50.

Cennik i bilety

Standardowy bilet jednorazowy kosztuje 4,50 zł. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja osób, które posiadają Lubliniecką Kartę Mieszkańca.

Dla nich samorząd przygotował preferencyjne i bardzo oszczędne stawki: