26 nielegalnych wysypisk z toksycznymi odpadami w Polsce. Mafia śmieciowa rozbita

RMF24

Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała do sądów dwa akty oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, odpowiedzialnej za powstanie aż 26 nielegalnych składowisk niebezpiecznych odpadów. W sprawie oskarżono łącznie 12 osób – poinformowali śląscy policjanci i prokuratorzy.

Według ustaleń śledczych, przestępcy gromadzili odpady pochodzące od 63 różnych wytwórców i składowali je między innymi w woj. śląskim w miejscach do tego nieprzeznaczonych, narażając ludzi i środowisko na poważne niebezpieczeństwo.

W toku prowadzonego postępowania policjanci ustalili, że przestępczy proceder obejmował teren całego kraju. Niebezpieczne odpady pochodzące od 63 wytwórców trafiły na 26 nielegalnych składowisk, zlokalizowanych m.in. w Rejkowie, Nowej Piasecznicy, Janowie, Jasieńcu czy Sarnowie – przekazali funkcjonariusze.

Toksyczne substancje i zagrożenie dla środowiska

Na nielegalnych składowiskach odkryto m.in. paletopojemniki i beczki wypełnione tzw. stężonymi wodami czerwonymi, będącymi pozostałością po produkcji trotylu. To wyjątkowo niebezpieczny rodzaj odpadów, a ich niewłaściwe przechowywanie może prowadzić do poważnych zagrożeń dla zdrowia i środowiska.

Zarzuty i konsekwencje

Wśród 12 oskarżonych znajdują się osoby w wieku od 28 do 69 lat, głównie mieszkańcy województwa mazowieckiego. Sześciu z nich zostało tymczasowo aresztowanych, wobec pozostałych zastosowano inne środki zapobiegawcze. Zarzuty obejmują m.in. utworzenie i zapełnienie odpadami niebezpiecznymi 26 nielegalnych składowisk. Grozi im kara nawet do 15 lat więzienia.

Śledczy podkreślają, że problem tzw. mafii śmieciowej jest poważnym zagrożeniem dla środowiska. Zamiast utylizować odpady w specjalistycznych zakładach, przestępcy porzucają je w lasach, na nieużytkach lub w wynajętych halach. Toksyczne substancje mogą przenikać do gleby i wód gruntowych, powodując nieodwracalne szkody.

Największe śledztwo w kraju

Trwające od siedmiu lat śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach to największa tego typu sprawa w Polsce. Zarzuty usłyszało już ponad 150 osób, z czego ponad 60 zostało aresztowanych. Postępowanie obejmuje działalność kilku grup przestępczych i ponad 50 miejsc w całym kraju, gdzie porzucano odpady, w tym niebezpieczne substancje.