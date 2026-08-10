18-latek stracił prawo jazdy za driftowanie. To efekt nowych przepisów

RMF24

18-latek, który driftował BMW na przysklepowym parkingu w Zawierciu został ukarany 10 punktami karnymi, mandatem w wysokości 1500 zł i stracił prawo jazdy - przekazała zawierciańska policja. Tak surowe konsekwencje to efekt działania nowych przepisów zakazujących celowego wprowadzania auta w poślizg.

W niedzielę wieczorem policjanci z zawierciańskiej drogówki zauważyli driftujące auto na parkingu jednego ze sklepów przy ul. Paderewskiego. Za kierownicą siedział 18-latek.

W związku z popełnionym wykroczeniem mieszkaniec Myszkowa został ukarany mandatem karnym w wysokości 1,5 tys. zł oraz 10 punktami. Dodatkowo jego prawo jazdy zostało zatrzymane na trzy miesiące - powiedziała komisarz Marta Wnuk z Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.

Wiosną zmieniły się przepisy

Policja przypomina, że od 30 marca 2026 r. obowiązują nowe przepisy zakazujące driftu, czyli celowej utraty styczności z nawierzchnią chociażby jednego z kół pojazdu oraz jazdy na jednym kole (nie dotyczą one kół na osiach podnoszonych m.in. w niektórych pojazdach ciężarowych i autobusach, gdzie takie rozwiązania wynikają z konstrukcji pojazdu i jego funkcji transportowej).

Za tego typu wykroczenie grozi zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące, grzywna w wysokości nie niższej niż 1,5 tys. zł i 10 punktów karnych. Jeżeli następstwem takiego zachowania jest zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, sprawcy wymierzana jest grzywna w wysokości nie niższej niż 2,5 tys. zł i 12 punktów.