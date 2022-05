Dwoje dzieci z województwa śląskiego zakażonych kilkoma wirusami jednocześnie, w tym także koronawirusem. U jednego z dzieci stwierdzono występowanie trzech, a u drugiego dwóch wirusów. Wykryto je w czasie rutynowego badania próbek w laboratorium w Sosnowcu.

Dzieci nie wymagały umieszczania ich w szpitalu. Jak usłyszał reporter RMF FM Marcin Buczek, w laboratorium ich stan jest dobry. Jedno z ich ma dwa i pół roku, drugie zaledwie 5 miesięcy.

Mali pacjenci byli zakażeni koronawirusem. To dlatego pobrane od nich w jednym z punktów mobilnych próbki trafiły do laboratorium. Tam zaczęto sprawdzać jaka to odmiana wirusa. Wtedy wykryto też u dzieci wirusy para grupy, a dodatkowo starsze z nich miało jeszcze wirusa RSV, który może wywoływać na przykład zapalenie płuc. Niestety, nie wiadomo gdzie dzieci mogły się zarazić.

Podobny przypadek zakażenia dwoma wirusami jednocześnie stwierdzono też u jednego dorosłego pacjenta.

W ostatnich dniach w sosnowieckim laboratorium badano 186 próbek od zakażonych koronawirusem. Próbki pobierano we wrześniu i październiku. We wszystkich przypadkach stwierdzono występowanie wariantu Delta, w tym także podtyp zwany delta plus. Najmłodszy pacjent zarażony tą mutacją ma dwa lata, najstarsza pacjentka 77 lat.