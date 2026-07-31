Zuchwała kradzież ponad 170 rowerów. Zatrzymanie poszukiwanego Ukraińca

RMF24

Na przejściu granicznym w Budomierzu funkcjonariusze straży granicznej zatrzymali 35-letniego obywatela Ukrainy, poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania przez niemieckie służby. Mężczyzna ma na swoim koncie kradzież 171 rowerów elektrycznych o wartości ponad pół miliona złotych.

Do zatrzymania doszło 28 lipca na przejściu granicznym w Budomierzu. Obywatel Ukrainy zgłosił się do kontroli przed wjazdem do Polski. Podczas rutynowej weryfikacji dokumentów funkcjonariusze straży granicznej odkryli, że mężczyzna jest poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania wydanym przez niemieckie służby.

W trakcie weryfikacji dokumentów okazało się, że cudzoziemiec jest poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania przez władze Niemiec – poinformował kpt. SG Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Kradzież na wielką skalę

Jak ustalili śledczy, w 2024 roku zatrzymany wykorzystał fałszywą dokumentację wysyłkową i podszył się pod pracownika firmy transportowej. Dzięki temu załadował na naczepę aż 171 rowerów elektrycznych. Towar nigdy nie dotarł do celu.

Wartość skradzionych rowerów oszacowano na ponad 126 tysięcy euro, co w przeliczeniu daje ponad pół miliona złotych. Zgodnie z niemieckim prawem za taki czyn grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Tymczasowy areszt i statystyki zatrzymań

Zatrzymany obywatel Ukrainy został decyzją sądu tymczasowo aresztowany. To nie jedyny taki przypadek na Podkarpaciu – od początku 2026 roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali już ponad 110 osób poszukiwanych przez polskie i zagraniczne organy ścigania.