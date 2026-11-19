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Zmarł 51-letni Krzysztof G., jedna z czterech osób rannych podczas wrześniowego ataku na terenie Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. Mężczyzna zmarł w środę wieczorem w domu. Śledczy sprawdzą, czy jego śmierć miała związek z obrażeniami odniesionymi podczas napaści.

O śmierci 51-latka poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu prok. Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.

Mężczyzna miał 51 lat i zmarł w swoim miejscu zamieszkania. Był osobą świecką. O jego śmierci nie zostały powiadomione organy ścigania – przekazała prokurator.

Jak zaznaczyła, obecnie nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną zgonu ani czy śmierć mężczyzny ma związek z ranami odniesionymi 24 września. W czwartek, na polecenie prokuratora, ciało Krzysztofa G. zostało zabezpieczone. Sekcja zwłok ma odbyć się w przyszłym tygodniu.

51-latek po ataku był hospitalizowany do 12 października.

Atak w klasztorze. Zginął ksiądz

Do napaści doszło 24 września na terenie Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. Według śledczych 31-letni obywatel Ukrainy Ihor M. zadał nożem liczne ciosy ks. Stanisławowi Zbojnowiczowi. Duchowny zmarł.

Ranne zostały także cztery osoby: Krzysztof G., ks. Marek Pieńkowski, ks. Adrian Mantykiewicz oraz Ewa S. Jak podawała prokuratura, poszkodowani odnieśli ciężkie obrażenia zagrażające życiu.

Podejrzany został zatrzymany przez policję przed budynkiem kościoła.

Jarosław: Atak nożownika w klasztorze sióstr benedyktynek. Nie żyje ksiądz, są ranni Atak nożownika na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Pięć osób zostało rannych - w tym trzech księży i kobieta. Jeden z księży zmarł. Napastnik został zatrzymany.

Pięć zarzutów

Ihor M. został przesłuchany 7 października. Usłyszał zarzuty zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa czterech innych osób. Przyznał się do zarzucanych mu czynów, jednak odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

Później prokuratura rozdzieliła zarzut na pięć osobnych zbrodni: zabójstwo oraz cztery usiłowania zabójstwa. Jak wskazano, zmiana miała charakter techniczno-prawny. Mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

31-latek przebywa w areszcie wykonywanym w warunkach szpitala psychiatrycznego o wzmocnionym zabezpieczeniu. Biegli stwierdzili u niego ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Ocena dotyczyła jednak wyłącznie jego zdolności do udziału w czynnościach procesowych, a nie poczytalności w chwili ataku.

Prokuratura wystąpiła do strony ukraińskiej o przekazanie dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia podejrzanego i ewentualnego leczenia psychiatrycznego. Śledczy chcą także przesłuchać jego matkę w charakterze świadka. Badania krwi podejrzanego nie wykazały obecności alkoholu ani substancji psychoaktywnych.