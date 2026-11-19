O śmierci 51-latka poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu prok. Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
Mężczyzna miał 51 lat i zmarł w swoim miejscu zamieszkania. Był osobą świecką. O jego śmierci nie zostały powiadomione organy ścigania – przekazała prokurator.
Jak zaznaczyła, obecnie nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną zgonu ani czy śmierć mężczyzny ma związek z ranami odniesionymi 24 września. W czwartek, na polecenie prokuratora, ciało Krzysztofa G. zostało zabezpieczone. Sekcja zwłok ma odbyć się w przyszłym tygodniu.
51-latek po ataku był hospitalizowany do 12 października.
Atak w klasztorze. Zginął ksiądz
Do napaści doszło 24 września na terenie Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. Według śledczych 31-letni obywatel Ukrainy Ihor M. zadał nożem liczne ciosy ks. Stanisławowi Zbojnowiczowi. Duchowny zmarł.
Ranne zostały także cztery osoby: Krzysztof G., ks. Marek Pieńkowski, ks. Adrian Mantykiewicz oraz Ewa S. Jak podawała prokuratura, poszkodowani odnieśli ciężkie obrażenia zagrażające życiu.
Podejrzany został zatrzymany przez policję przed budynkiem kościoła.
Pięć zarzutów
Ihor M. został przesłuchany 7 października. Usłyszał zarzuty zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa czterech innych osób. Przyznał się do zarzucanych mu czynów, jednak odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.
Później prokuratura rozdzieliła zarzut na pięć osobnych zbrodni: zabójstwo oraz cztery usiłowania zabójstwa. Jak wskazano, zmiana miała charakter techniczno-prawny. Mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
31-latek przebywa w areszcie wykonywanym w warunkach szpitala psychiatrycznego o wzmocnionym zabezpieczeniu. Biegli stwierdzili u niego ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Ocena dotyczyła jednak wyłącznie jego zdolności do udziału w czynnościach procesowych, a nie poczytalności w chwili ataku.
Prokuratura wystąpiła do strony ukraińskiej o przekazanie dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia podejrzanego i ewentualnego leczenia psychiatrycznego. Śledczy chcą także przesłuchać jego matkę w charakterze świadka. Badania krwi podejrzanego nie wykazały obecności alkoholu ani substancji psychoaktywnych.