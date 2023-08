​Trwa sztab kryzysowy w Rzeszowie zwołany w trybie pilnym w związku z sytuacją dotyczącą zakażeń bakterią Legionella na Podkarpaciu - poinformował w środę późnym wieczorem resort zdrowia.

Trwa sztab kryzysowy w Rzeszowie zwołany w trybie pilnym w związku z sytuacją dotyczącą zakażeń bakterią Legionella na Podkarpaciu. W naradzie wraz minister zdrowia Katarzyną Sójką oraz wiceministrem zdrowia Marcinem Martyniakiem uczestniczą służby zaangażowane w zwalczanie ogniska - przekazało Ministerstwo Zdrowia.

Dodało, że w spotkaniu uczestniczą także wojewoda podkarpacka Ewa Leniart oraz szef GIS Krzysztof Saczka.

Jak podał w środę szef rzeszowskiego sanepidu Jaromir Ślączka, liczba hospitalizowanych osób w woj. podkarpackim, u których potwierdzono zakażenie bakterią Legionella pneumophila, wzrosła do 71. Zmarły cztery osoby.

Trwa dochodzenie epidemiologiczne wszczęte przez sanepid. W poniedziałek będą znane pierwsze wyniki próbek pobranych z miejskich wodociągów.

W związku z rosnącą liczbą zakażonych Legionellą pneumophila władze Rzeszowa powołały sztab kryzysowy. Jednym z działań będzie zaplanowana w mieście na najbliższy weekend - 26 i 27 sierpnia - dezynfekcja sieci wodociągowej.

Według wcześniejszych informacji 10 zakażonych osób przebywa w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym (USK) przy ul. Szopena. Trzy przebywają na oddziale intensywnej opieki medycznej, ich stan jest ciężki. Czterech pacjentów jest w klinice nefrologii, a pozostałe osoby są w klinice gastroenterologii, klinice urologii i na onkologii.

Stan siedmiu pacjentów z legionellozą w USK się poprawił.

Co to jest choroba legionistów?

Bakteria Legionella pneumophila może wywołać chorobę legionistów (legionelloza).

To forma zapalenia płuc, która kończy się śmiercią u 5-15 proc. osób zakażonych. Zwykle rozwija się 5-6 dni po infekcji, choć może to trwać dłużej. Rozpoczyna się od gorączki, dreszczy, bólu głowy i mięśni. Po tym następuje suchy kaszel i trudności w oddychaniu, które postępują do ciężkiego zapalenia płuc.

Między 25 proc. a 50 proc. zarażonych pacjentów cierpi też na biegunkę, a około 50 proc. doświadcza majaczenia lub poczucia splątania. Dokładna diagnoza wymaga przeprowadzenia testów laboratoryjnych.

Jakie jest ryzyko zarażenia się legionellą?

Do zakażenia dochodzi drogą inhalacji zakażonego aerozolu (np. z nebulizatora) lub wody zawierającej bakterię rozpylonej w powietrzu. Choroba nie przenosi się poprzez picie skażonej wody i z człowieka na człowieka.

Bakterie mogą żyć i namnażać się w temperaturze od 20 do 45 stopni Celsjusza. Występują one w środowisku naturalnym, w rzekach, jeziorach czy wilgotnej ziemi. Wysoką liczebność stwierdza się w nieodpowiednio utrzymywanych sztucznych systemach wodnych.

Szczególnie narażone są osoby z obniżoną odpornością i przewlekle chore.