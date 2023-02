​Pięć kobiet trafiło do szpitali na skutek zderzenia dwóch busów, do którego doszło w niedzielę nad ranem na autostradzie A4 w miejscowości Zabłotce, w kierunku Korczowej. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Busami podróżowało w sumie 12 osób, wszyscy to obywatele Ukrainy.