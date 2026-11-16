Wypadek pielgrzymów z Podkarpacia na Węgrzech. Będzie ENA wobec kierowcy

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Prokuratura z Krosna chce sprowadzić do polskiego aresztu kierowcę autokaru, który w sierpniu rozbił się na Węgrzech podczas kursu z pielgrzymami z Podkarpacia. Śledczy wystąpią do sądu o wydanie wobec Roberta M. Europejskiego Nakazu Aresztowania. W wypadku zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Prokuratura Okręgowa w Krośnie, nadzorująca śledztwo dot. wypadku polskiego autokaru w sierpniu br. na Węgrzech, wystąpi do sądu o wydanie wobec kierowcy Roberta M. Europejskiego Nakazu Aresztowania. Jest to konieczne m.in., aby sprowadzić go do Polski i móc z nim wykonać czynności.

Jak poinformowała w poniedziałek prok. Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krośnie, śledczy wystąpią do sądu o ENA po uzyskaniu prawomocnego postanowienia sądu rejonowego.

Sąd 30 października br. uwzględnił wniosek prokuratury i zastosował wobec kierowcy autokaru areszt na 30 dni od dnia wydania podejrzanego stronie polskiej.

Przenieść śledztwo do Polski

Prokuratura w Krośnie chce przenieść śledztwo ws. wypadku autokaru na Węgrzech do Polski. W związku z tym 31 sierpnia minister sprawiedliwości skierował do strony węgierskiej wniosek o przekazanie stronie polskiej ścigania obywatela polskiego Roberta M. za przestępstwo popełnione na Węgrzech.

Jak wyjaśniła prok. Kolendowska-Matejczuk, aby jednak to mogło nastąpić, konieczne jest uzyskanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec kierowcy autokaru.

Wydanie przez polski sąd Europejskiego Nakazu Aresztowania umożliwi przejęcie przez stronę polską do dalszego prowadzenia śledztwa w przedmiotowej sprawie, sprowadzenie do Polski podejrzanego Roberta M. oraz wykonanie z nim czynności procesowych – wyjaśniła prokurator.

Prok. Kolendowska-Matejczuk poinformowała także, że zebrany w śledztwie materiał dowodowy pozwolił na wydanie przez prokuratora postanowienia o przedstawieniu kierowcy autokaru Robertowi M. zarzutu nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.

Dodała, że zastosowany wcześniej przez stronę węgierską areszt wobec kierowcy autokaru został uchylony. Obecnie wobec niego stosowany jest dozór połączony z elektroniczną kontrolą miejsca pobytu.

Zgodnie z przepisami polskiej procedury karnej w przypadku skazania, okres tymczasowego aresztowania za granicą zalicza się na poczet orzeczonej kary – zaznaczyła prok. Kolendowska-Matejczuk.

Za zarzucany Robertowi M. czyn grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Znane są wyniki sekcji zwłok ofiar

Prokurator poinformowała także, że w toku prowadzonego postępowania uzyskano opinie z sekcji zwłok wszystkich ofiar wypadku, wydane przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wynika z nich, że pokrzywdzeni doznali obrażeń typowych dla wypadków komunikacyjnych.

Do prokuratury wpłynęły również tłumaczenia kluczowych dokumentów przekazanych przez stronę węgierską, w tym opinie biegłych do spraw technicznych. Wśród materiałów znajduje się także protokół przesłuchania kierowcy autokaru, który odmówił składania wyjaśnień w sprawie.

Katastrofa polskiego autokaru na Węgrzech

Do katastrofy doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia na autostradzie M3, w rejonie miejscowości Mezőkeresztes w północno-wschodnich Węgrzech. Autokarem wracało z pielgrzymki do Medjugorie w Bośni i Hercegowinie 59 obywateli Polski – 57 pasażerów i dwóch kierowców.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Nagranie z akcji ratunkowej 12 osób nie żyje, a co najmniej 10 zostało rannychwypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Informacje przekazał węgierski premier Peter Magyar.

W wypadku zginęło 12 osób, 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali, a pozostałych 37 pasażerów odniosło lekkie obrażenia. Wszystkie ofiary śmiertelne były dorosłymi mieszkańcami woj. podkarpackiego. Większość podróżnych pochodziła z Podkarpacia, a dwie osoby z woj. małopolskiego.

Zatrzymany w sprawie został kierowca autokaru, któremu prokuratura węgierska przedstawiła zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób