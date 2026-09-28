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Wykolejenie się pociągu towarowego na polsko-ukraińskim przejściu granicznym. Znamy przyczynę

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 28 września (11:00)

To najpewniej nie był akt dywersji - tak o wykolejeniu się pociągu towarowego na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce na Podkarpaciu mówią służby. W niedzielę, tuż po wjeździe składu do Polski, z torów wypadła jedna z lokomotyw ciągnąca 47 wagonów.

Wykolejenie się pociągu towarowego na polsko-ukraińskim przejściu granicznym. Znamy przyczynę
Zdj. poglądowe /Shutterstock

Do zdarzenia doszło w okolicach nastawni na prostym fragmencie torów na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce w województwie podkarpackim. Wykoleiła się tam część wózków pierwszej lokomotywy. Skład jadący z Ukrainy przewoził blachę oraz rudę żelaza. 

W ocenie służb powodem wykolejenia się pociągu towarowego był kiepski stan torowiska, a także - jak wiele na to wskazuje - nie najlepszy stan techniczny ukraińskiej lokomotywy

Nie jest wykluczone też, że maszynista jechał zbyt szybko na tym odcinku. Ukraińska obsługa pociągu była trzeźwa. 


Źródło: RMF24
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