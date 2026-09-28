Wykolejenie się pociągu towarowego na polsko-ukraińskim przejściu granicznym. Znamy przyczynę

RMF24

To najpewniej nie był akt dywersji - tak o wykolejeniu się pociągu towarowego na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce na Podkarpaciu mówią służby. W niedzielę, tuż po wjeździe składu do Polski, z torów wypadła jedna z lokomotyw ciągnąca 47 wagonów.

Do zdarzenia doszło w okolicach nastawni na prostym fragmencie torów na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce w województwie podkarpackim. Wykoleiła się tam część wózków pierwszej lokomotywy. Skład jadący z Ukrainy przewoził blachę oraz rudę żelaza.

W ocenie służb powodem wykolejenia się pociągu towarowego był kiepski stan torowiska, a także - jak wiele na to wskazuje - nie najlepszy stan techniczny ukraińskiej lokomotywy.

Nie jest wykluczone też, że maszynista jechał zbyt szybko na tym odcinku. Ukraińska obsługa pociągu była trzeźwa.