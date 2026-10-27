Wiózł wielki jacht na Ukrainę, ale granicy nie przekroczył

Do zdarzenia doszło na przejściu granicznym w Budomierzu - poinformował bieszczadzki oddział straży granicznej.
Do kontroli 24 października zgłosił się 44-letni obywatel Ukrainy, który na lawecie przewoził jacht motorowy marki Regal.
Próbę wwozu jachtu z Polski do Ukrainy udaremnili strażnicy graniczni z placówki w Lubaczowie. W trakcie kontroli stwierdzono rozbieżności w numerach identyfikacyjnych oraz dacie produkcji jednostki.
Jacht o szacunkowej wartości 200 tys. złotych został zatrzymany, a kierowca – przesłuchany w charakterze świadka.
Straż graniczna ustala teraz źródło pochodzenia łodzi.