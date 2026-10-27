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Wiózł wielki jacht na Ukrainę, ale granicy nie przekroczył

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 27 października (11:39)

44-letni obywatel Ukrainy chciał wwieźć do swojego kraju jacht motorowy na lawecie. Próbę udaremnili strażnicy graniczni z placówki w Lubaczowie (Podkarpackie).

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Wiózł wielki jacht na Ukrainę, ale granicy nie przekroczył
Przewoził jacht motorowy na Ukrainę, fot. straż graniczna /materiały udostępnione

Do zdarzenia doszło na przejściu granicznym w Budomierzu - poinformował bieszczadzki oddział straży granicznej.

Do kontroli 24 października zgłosił się 44-letni obywatel Ukrainy, który na lawecie przewoził jacht motorowy marki Regal

Próbę wwozu jachtu z Polski do Ukrainy udaremnili strażnicy graniczni z placówki w Lubaczowie. W trakcie kontroli stwierdzono rozbieżności w numerach identyfikacyjnych oraz dacie produkcji jednostki.

Jacht o szacunkowej wartości 200 tys. złotych został zatrzymany, a kierowca – przesłuchany w charakterze świadka. 

Straż graniczna ustala teraz źródło pochodzenia łodzi.


Źródło: RMF24
Tagi: jacht

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