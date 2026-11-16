Ukrywał się ponad 20 lat. Oszust z Podkarpacia wpadł w Atenach

Poszukiwany 53-latek, mieszkaniec Rzeszowa, został skazany w 2005 roku na łączną karę trzech lat pozbawienia wolności za oszustwa finansowe. Sąd Rejonowy w Rzeszowie wydał za nim dwa listy gończe oraz Europejski Nakaz Aresztowania. Mimo upływu lat mężczyzna skutecznie unikał odpowiedzialności, ukrywając się poza granicami kraju.
Skuteczność międzynarodowej współpracy
Przełom w sprawie nastąpił dzięki działaniom funkcjonariuszy Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, czyli tak zwanych łowców głów. To właśnie oni, we współpracy z greckimi policjantami, ustalili dokładne miejsce pobytu poszukiwanego.
Jak podkreślają służby, "wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania pozwoliło na jego zatrzymanie w Atenach. Było to możliwe dzięki ścisłej współpracy międzynarodowej oraz sprawnej wymianie informacji".
Ekstradycja i kara więzienia
W ubiegły wtorek odbyła się ekstradycja mężczyzny do Polski. 53-latek trafił już do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę trzech lat pozbawienia wolności.