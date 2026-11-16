Ukrywał się ponad 20 lat. Oszust z Podkarpacia wpadł w Atenach

RMF24

Po ponad dwóch dekadach ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości 53-letni mieszkaniec Rzeszowa został zatrzymany w Atenach. Mężczyzna był poszukiwany od 2005 roku za oszustwa finansowe, a jego schwytanie było możliwe dzięki ścisłej współpracy polskich i greckich służb.

Poszukiwany 53-latek, mieszkaniec Rzeszowa, został skazany w 2005 roku na łączną karę trzech lat pozbawienia wolności za oszustwa finansowe. Sąd Rejonowy w Rzeszowie wydał za nim dwa listy gończe oraz Europejski Nakaz Aresztowania. Mimo upływu lat mężczyzna skutecznie unikał odpowiedzialności, ukrywając się poza granicami kraju.

Skuteczność międzynarodowej współpracy

Przełom w sprawie nastąpił dzięki działaniom funkcjonariuszy Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, czyli tak zwanych łowców głów. To właśnie oni, we współpracy z greckimi policjantami, ustalili dokładne miejsce pobytu poszukiwanego.

Jak podkreślają służby, "wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania pozwoliło na jego zatrzymanie w Atenach. Było to możliwe dzięki ścisłej współpracy międzynarodowej oraz sprawnej wymianie informacji".

Ekstradycja i kara więzienia

W ubiegły wtorek odbyła się ekstradycja mężczyzny do Polski. 53-latek trafił już do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę trzech lat pozbawienia wolności.