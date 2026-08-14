Trojaczki przyszły na świat w Rzeszowie

RMF24

W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie przyszły na świat trojaczki. To Karol, Julian i Teodor.

Jak informuje szpital, trojaczki urodziły się w środę, w 33. tygodniu ciąży. Przyszły na świat poprzez cięcie cesarskie.

Ważyły odpowiednio 2200 g, 2370 g i 1980 g, a każdy z nich otrzymał maksymalną liczbę punktów w skali Apgar - czytamy w komunikacie placówki.

Narodziny Karola, Juliana i Teodora były jednocześnie 1000. porodem w rzeszowskim szpitalu w 2026 roku. Placówka pogratulowała rodzicom i przekazała życzenia zdrowia dla malców.

Spontaniczna ciąża trojacza przytrafia się raz na 8000 porodów. W rzeszowskim szpitalu takie sytuacje są częstsze, bo ma on najwyższy stopień referencyjności w położnictwie, ginekologii i neonatologii.

Nasz zespół położników, ginekologów, perinatologów, oraz neonatologów posiada gruntowne przygotowanie merytoryczne, a także wieloletnie doświadczenie kliniczne w prowadzeniu ciąż wysokiego ryzyka, do których należą ciąże mnogie - czytamy na stronie placówki.

Jak na wiek płodowy, w którym urodzili się chłopcy, bardzo fajnie się zachowują, choć jeszcze potrzebują pomocy oddechowej - mówi cytowany przez dziennik „Nowiny” dr Witold Błaż, kierownik kliniki noworodków z poddziałem intensywnej terapii noworodka w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie. Jak informuje gazeta, rodzice trojaczków pochodzą z okolic Mielca. Mają jeszcze jedno dziecko - trzyletnią córkę.