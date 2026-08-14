Tragedia na Podkarpaciu. Nie żyje 7-letnie dziecko

RMF24

Tragiczne doniesienia z Podkarpacia. 7-letnie dziecko zginęło w wypadku w miejscowości Zagórz (powiat sanocki) – lokalne media przekazały, że spadło ono z „urządzenia do zabawy”.

Do wypadku doszło w piątek przed godziną 14:00. Jak przekazała w rozmowie z portalem nowiny24.pl asp. szt. Anna Oleniacz, rzeczniczka policji w Sanoku, służby otrzymały zgłoszenie o wypadku z udziałem 7-letniego dziecka, które w wyniku zdarzenia zmarło. Policjantka wskazała, że na miejscu wypadku pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.

Asp. szt. Oleniacz zaznaczyła, że obecnie nic więcej nie wiadomo o tym tragicznym wydarzeniu. Lokalny portal krosno112.pl przekazał, że 7-letnie dziecko spadło z „urządzenia służącego do zabawy” i doznało poważnych obrażeń.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe; miał być również zadysponowany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, nie udało się uratować życia 7-letniego dziecka.

Według lokalnych mediów do tego tragicznego zdarzenia miało dojść na prywatnej posesji.