Tanie tankowanie w Rzeszowie. Sprawdź, jak odebrać 15 groszy rabatu na stacji MPK

RMF24

Do niedzieli mieszkańcy Rzeszowa mogą tankować benzynę i olej napędowy na stacji MPK przy ul. Lubelskiej w niższej cenie. Rabat w wysokości 15 groszy za litr przysługuje wszystkim posiadaczom aktywnego Pakietu Mieszkańca. Promocja już od pierwszych godzin cieszy się dużym zainteresowaniem – tylko w ciągu kilku godzin po ogłoszeniu akcji aż 70 osób złożyło wnioski o kartę uprawniającą do rabatu.

Wysokie ceny paliw od miesięcy dają się we znaki polskim kierowcom. W odpowiedzi na rosnące koszty tankowania, w Rzeszowie wprowadzono czasową promocję dla lokalnej społeczności. Od czwartku, 1 października, do niedzieli, 4 października, na stacji MPK przy ul. Lubelskiej można kupić benzynę i olej napędowy taniej o 15 groszy za litr – pod warunkiem posiadania aktywnego Pakietu Mieszkańca.

Ile kosztuje paliwo po rabacie i jak działa weryfikacja?

Rabat przysługuje każdemu, kto posiada aktywny Pakiet Mieszkańca. W praktyce wystarczy przy tankowaniu okazać kartę mieszkańca, którą obsługa stacji skanuje, sprawdzając jednocześnie, czy dana osoba opłaca podatki w Rzeszowie i czy karta jest aktywna. Po pozytywnej weryfikacji naliczany jest rabat 15 groszy na każdy litr benzyny lub oleju napędowego.

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W czwartek, 1 października, cena benzyny 95 na stacji MPK wynosiła 8,11 zł za litr, a oleju napędowego – 9,11 zł. Po uwzględnieniu rabatu kierowcy płacili odpowiednio 7,96 zł i 8,96 zł za litr. Warto zaznaczyć, że – jak przekonuje przewodniczący rady nadzorczej MPK Rzeszów, Grzegorz Gradkowski – paliwo na tej stacji już przed promocją było tańsze niż na innych stacjach w mieście.

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Promocja spotkała się z natychmiastowym odzewem mieszkańców. Tylko w pierwszych godzinach po ogłoszeniu akcji aż 70 osób złożyło wniosek o wydanie karty mieszkańca. Według danych ratusza, uprawniający do rabatu Pakiet Mieszkańca posiada już niemal 50 tysięcy osób. Program skierowany jest do mieszkańców zameldowanych w Rzeszowie na pobyt stały lub czasowy przez co najmniej rok.

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Jak zapewnia, obniżka nie oznacza działania na szkodę spółki.

„Każda stacja paliw ma swoją marżę. My nie moglibyśmy sobie pozwolić na coś takiego, żeby sprzedawać paliwo poniżej kosztów, bo to by było wówczas działanie na szkodę spółki. My możemy po prostu tą marżę zminimalizować, jednocześnie nastawiając się na to, że mimo mniejszej marży przyjedzie do nas dużo więcej osób”.

Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby zameldowane w Rzeszowie, które posiadają aktywny Pakiet Mieszkańca. Jest to jedyny warunek konieczny do uzyskania rabatu.