Tajemnicza przesyłka w siedzibie Żandarmerii Wojskowej. Trzy osoby w szpitalu

RMF24

Do niebezpiecznego incydentu doszło w środę w siedzibie Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie (woj. podkarpackie). Ktoś przysłał tajemniczą przesyłkę - po jej otwarciu trzy osoby trafiły do szpitala - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Do placówki Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie nadeszła przesyłka w kopercie z Niemiec. Po jej otwarciu okazało się, że w środku jest pocztówka. Z koperty nie wysypała się żadna substancja – ustalił reporter RMF FM

Po otwarciu przesyłki źle poczuło się dwóch żandarmów oraz przebywający w pomieszczeniu cywil. Mieli podrażnioną skórę na twarzy i na rękach. Zostali przewiezieni do szpitala.

Odizolowano także czterech żandarmów, którzy nie mieli podrażnień.

Z sąsiedniej klatki ewakuowano 133 osoby. Na miejscu pracowały ekipy ratownictwa chemicznego.

O incydencie w Nowej Dębie zostały poinformowane służby – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

Jak poinformowało MON, „badanie przesyłki przesłanej do jednej z jednostek wojskowych w woj. podkarpackim wykluczyło obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych”.

Dwaj żołnierze i pracownik po badaniu zostali wypisani ze szpitala, badania nie wykazały zatrucia.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa dla m. Rzeszowa.

