Tajemnicza przesyłka postawiła służby na nogi. Prokuratura umorzyła śledztwo

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Śledztwo w sprawie listu, po którego otwarciu troje pracowników placówki Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie trafiło do szpitala, zostało umorzone. Specjalistyczne badania wykluczyły obecność toksyn, materiałów wybuchowych czy skażenia biologicznego.

Do zdarzenia doszło rankiem 30 września w siedzibie placówki Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie. Cywilny pracownik odebrał od listonosza list nadany w Niemczech i przekazał go jednemu z funkcjonariuszy. W kopercie znaleziono kartkę z krótkim odręcznym dopiskiem, nie było w niej żadnej sypkiej substancji ani płynu.

Po otwarciu przesyłki funkcjonariusz zaczął mieć duszności, a dwie kolejne osoby zgłosiły podrażnienie gardła. Cała trójka trafiła do szpitala w Nowej Dębie. Po kilkugodzinnej obserwacji pacjentów wypisano do domu. Z dokumentacji medycznej wynika, że u żadnej z tych osób nie stwierdzono objawów zatrucia ani kontaktu z toksynami.

Centralny Ośrodek Analizy Skażeń w Warszawie wykluczył w badanych próbkach obecność bojowych środków trujących, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych substancji chemicznych. Śladowe ilości pierwiastków promieniotwórczych odpowiadały naturalnemu promieniowaniu tła. Badania Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Puławach nie wykazały skażenia biologicznego.

Postępowanie zostało zakończone

List był przesyłką nierejestrowaną nadaną przez niemieckiego operatora pocztowego, dlatego nie udało się ustalić dokładnego miejsca nadania. Adres zwrotny wskazywał natomiast na placówkę wsparcia i dom przejściowy dla kobiet bezdomnych działający w Monachium.

Jak poinformował prok. Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej, śledztwo umorzył 10 listopada Dział ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów. Postępowanie zostało zakończone, ponieważ opisany czyn nie zawierał znamion czynu zabronionego.

„Zgromadzony materiał dowodowy, w tym jednoznaczne opinie biegłych, pozwolił wykluczyć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy kontaktem z przesyłką a nagłym pogorszeniem samopoczucia pracowników placówki” – poinformował prok. Krzysztof Ciechanowski.

Dodał, że list nie zawierał niebezpiecznych substancji, a samo jego nadanie nie wyczerpywało znamion przestępstwa z art. 160 § 1 k.k. ani innego czynu zabronionego.